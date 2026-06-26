Alfaro: “Lo importante es que seguimos avanzando”

A pesar de que aún tienen que darse varios resultados, el entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, habló tras el partido con la confianza de que el equipo jugará la siguiente ronda del Mundial.

El DT ponderó las cualidades de Australia que viene trabajando bien gracias a sus clasificaciones seguidas, con un equipo de gran envergadura física, fortaleza y jugadores de calidad y técnica que complican.

Alfaro reconoció que al equipo nacional le costó encontrar los espacios y jugar con fluidez, pero destacó que el equipo sigue compitiendo. “No es el resultado que queríamos, estamos en la siguiente fase y por lo menos podemos seguir en la copa del mundo. Lo importante es que seguimos avanzando”, tiró el DT.

El entrenador paraguayo no quiso adelantarse a hablar del posible rival, aunque reconoce que la tendencia va a que sea Alemania en los 16vos de final. Apuntó a que ahora la clave es recuperar al equipo, mirar a los contusos y luego empezar la planificación.

