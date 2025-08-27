27 ago. 2025
Olimpia

La disciplina militar de César Benalcazar

Cesar Benalcazar habló en exclusiva con Urbana al Máximo y contó algunos detalles de su rigurosa forma de trabajo.

Agosto 27, 2025 09:23 a. m. • 
Por Redacción D10
GzWwexnWsAAEjsP.jpeg

Benalcazar (IZQ) junto a Almeida.

Ever Hugo Almeida retorna al Olimpia y esta oportunidad viene acompañado por el preparador físico ecuatoriano César Benalcazar, quien formó parte de su cuerpo técnico en el Mushuc Runa en Ecuador y conocido por su disciplina “militar”.

Benalcazar comentó que estando bajo las Fuerzas Armadas de su país fue enviado a Brasil para estudiar y ahí se recibió de Licenciado en Educación Física e instructor. Pero no fue hasta 2005 en el que conoció a Almeida cuando este se encontraba trabajando en el Nacional de Ecuador.

“Mi formación es la parte militar, la exigencia total, levantarse a las 5 de la mañana, cumplir horarios. Dentro de esta formación existe el ser líder, como conducir un grupo”, comenzó contando en la 106.9 FM.

“Mi formación académica es que el jugador esté al 100% sobrio, bien dormido, bien alimentado, bien entrenado que cada entrenamiento que él haga le sirva al entrenamiento anterior o del siguiente. Yo hago muchísimas pruebas de orina y ahí voy a determinar cómo estuvo el jugador luego de que acaba el entrenamiento. Yo voy a saber exactamente qué hizo el jugador”, agregó.

César Benalcazar, Carlos Humberto Paredes y Gustavo Bobadilla serán los miembros del cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida en este nuevo ciclo en el Franjeado.

Olimpia Ever Hugo Almeida Torneo Clausura
Redacción D10
