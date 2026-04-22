Damián Bobadilla sufre una gastroenterocolitis aguda

El São Paulo de Brasil tendrá una baja sensible para el duelo de este martes a las 19:15 contra Juventude en el Morumbi, en su estreno por la Copa Brasil.

El mediocampista paraguayo Damián Bobadilla se encuentra prácticamente descartado tras ser diagnosticado con una gastroenterocolitis aguda, cuadro que impidió entrenar con normalidad tanto el domingo como ayer.

Aunque el cuerpo médico no le cerró la puerta por completo hasta esta mañana, lo más probable es que no sea tenido en cuenta para el juego. Especialmente porque el jugador ya viene de un desgaste físico importante tras jugar al límite frente a O’Higgins por un corte en el pie, en la Copa Sudame4ricana.

La mala racha de salud del volante comenzó justo después del tropiezo ante Vasco, cuando empezó a sentirse mal y tuvo que ser tratado con suero y medicación durante el viaje de regreso.