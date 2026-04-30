30 abr. 2026
Copa del Mundo

El partido para la despedida de la Albirroja con su gente

La Selección Paraguaya de Fútbol jugará un partido frente a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco que significará la despedida de la Albirroja con su afición.

Abril 30, 2026 05:07 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja se despedirá de su afición el 5 de junio.

Foto: Archivo

Paraguay tendrá un último partido en casa antes de la Copa del Mundo. Este jueves, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que la Albirroja recibirá a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco previo al viaje a tierras norteamericanas.

El amistoso de la despedida de la Selección Paraguaya de su afición se disputará el viernes 5 de junio, a partir de las 19:15. En un principio, esta posibilidad estaba totalmente descartada, pero finalmente, la APF se movió para que el público albirrojo tenga la chance de verles jugar una vez más en casa a los hombres que estarán en la Copa del Mundo 2026.

El ueno Defensores del Chaco volvió a convertirse en un recinto clave en este proceso clasificatorio para poder cortar tres ediciones seguidas de ausencias en mundiales.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Albirroja
Redacción D10
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