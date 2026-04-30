El partido para la despedida de la Albirroja con su gente

Paraguay tendrá un último partido en casa antes de la Copa del Mundo. Este jueves, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que la Albirroja recibirá a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco previo al viaje a tierras norteamericanas.

¡Jugamos en casa, antes de la máxima cita!



La #Albirroja enfrentará a Nicaragua 🇳🇮 en lo que será el último desafío previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡Este 5 de junio, todos a @ElDefensores para alentar a la Selección! ⚪️🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/3s6g2mgl8p — Selección Paraguaya (@Albirroja) April 30, 2026

El amistoso de la despedida de la Selección Paraguaya de su afición se disputará el viernes 5 de junio, a partir de las 19:15. En un principio, esta posibilidad estaba totalmente descartada, pero finalmente, la APF se movió para que el público albirrojo tenga la chance de verles jugar una vez más en casa a los hombres que estarán en la Copa del Mundo 2026.

El ueno Defensores del Chaco volvió a convertirse en un recinto clave en este proceso clasificatorio para poder cortar tres ediciones seguidas de ausencias en mundiales.