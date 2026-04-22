22 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Fabián Hürzeler forjó “relación cercana” con Diego Gómez

El entrenador del Brighton reconoció que tiene una relación especial con el futbolista paraguayo Diego Gómez, quien sufrió una lesión este domingo.

Abril 22, 2026 04:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez (i) charla con su entrenador Fabian Hürzeler (d).

Foto: Gentileza - Brighton

La lesión del volante ofensivo paraguayo Diego Gómez trasciende lo estrictamente deportivo para revelar el profundo vínculo humano que une al mediocampista paraguayo con su entrenador en el Brighton, Fabian Hürzeler.

Tras el percance físico del volante, el técnico alemán no ocultó su afecto personal, describiendo una conexión que va más allá de lo técnico y profesional.

“Es un gran chico, un jugador increíble con un gran corazón, y he forjado una relación muy cercana con él”, confesó Hürzeler, subrayando que el bienestar del jugador es hoy su principal prioridad.

Esta sintonía se manifestó de forma determinante el pasado domingo, cuando un intercambio de mensajes entre ambos devolvió la calma al cuerpo técnico. El estratega admitió haber sentido una profunda preocupación —"uno sufre mucho con los jugadores”, señaló—, pero la actitud resiliente de Gómez cambió el panorama.

Según contó el propio Hürzeler, la reacción positiva del paraguayo le generó un alivio inmediato y una dosis de esperanza renovada antes de enfrentar los siguientes pasos médicos.

El optimismo es ahora el motor de la recuperación, a la espera de los resultados que arroje la próxima resonancia magnética que confirmará cuántas semanas estará fuera de competencia el paraguayo, aunque es muy posible que ya no juegue en lo que restea de temporada.

Hürzeler incluso auguró que “sucederán cosas positivas” para el futuro de Gómez en la Premier League.

Diego Gómez Brighton Premier League
Redacción D10
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