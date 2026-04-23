23 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Omar Alderete jugará contra el Forest, afirma Regis Le Bris

El defensor paraguayo Omar Alderete, quien tenía unas molestias físicas, será de la partida el viernes. Lo aseguró el entrenador de Sunderland, Regis Lebris.

Abril 23, 2026 05:55 p. m. • 
Por Redacción D10
omar alderete.jpg

Omar Alderete está para jugar.

Foto: Gentileza

El Sunderland de Régis Le Bris continúa consolidando su proyecto en la Premier League, y una de las figuras centrales en este esquema es, sin duda, Omar Alderete. El central paraguayo se erigió como el baluarte defensivo del equipo, destacando por su contundencia y buena salida de balón. Sin embargo, la carga de partidos y los compromisos internacionales han obligado al técnico francés a gestionar con cautela los minutos del defensor guaraní.

Le Bris habló en conferencia de prensa y dijo que Alderete está recuperado y será de la partida mañana ante Nottingham Forest por la Premier League. “Hay que gestionar la situación (de varios jugadores con molestias), y para Omar fue justo eso. La semana pasada estuvimos al límite, así que no lo mencionamos, pero fue importante para el partido, y mañana estará bien”, aseguró.

Recientemente, el club tuvo que lidiar con molestias físicas menores del paraguayo, derivadas tanto de la intensidad de la competición doméstica como de los largos desplazamientos con su selección. Esta gestión de la plantilla es clave para Le Bris, quien reconoce que mantener a Alderete en plenas condiciones es fundamental para afrontar el tramo decisivo de la temporada con garantías de éxito.

A pesar de las rotaciones puntuales y la necesidad de descanso que manifestó el técnico para algunos de sus jugadores, el papel de Alderete como referente del equipo sigue siendo indiscutible. La evolución del equipo bajo el mando de Le Bris parece estar intrínsecamente ligada a la solidez que aporta el paraguayo, cuya adaptación al fútbol inglés superó incluso las expectativas más optimistas del club.

Omar Alderete Sunderland Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
diego gómez.jpg
Paraguayos en el Exterior
Comunicado de la APF sobre situación de Diego Gómez
La APF emitió este sábado un comunicado oficial al conocer la situación de Diego Gómez, lesionado en la rodilla izquierda en el partido del Brighton.
Abril 18, 2026 02:54 p. m.
 · 
Redacción D10
diego 11.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez se retira lesionado en la rodilla
Diego Gómez, volante del Brighton, solo pudo jugar 17 minutos del partido en el que su equipo enfrenta al Tottenham. El paraguayo se retiró con mucho dolor y eleva al máximo las alarmas en la Albirroja.
Abril 18, 2026 02:21 p. m.
 · 
Redacción D10
HGDdJrVXgAAqHYH.jfif
Paraguayos en el Exterior
Enciso brilla y Racing de Estrasburgo es semifinalista
El Racing de Julio Enciso venció 4 a 0 al Mainz 05 alemán, dio vuelta la serie y se enfrentará a Rayo Vallecano en las semifinales de la Liga Conferencia.
Abril 16, 2026 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Gonzalez.jpg
Paraguayos en el Exterior
Carlos González “realza” su carrera
Autor de dos goles para Independiente del Valle en la Copa Libertadores, Carlos González habló de su presente en Ecuador, a donde llegó para “realzar mi carrera”.
Abril 16, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
gomez.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez: “Detrás de estos 400 juegos hay mucho trabajo”
La TV del Palmeiras dedicó un audiovisual al defensor paraguayo Gustavo Gómez, a raíz de que cumplió 400 partidos con el club.
Abril 16, 2026 05:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Alex Arce
Paraguayos en el Exterior
Alex Arce y otro gol importante frente al Fluminense
Alex Arce fue clave para la victoria del Independiente Rivadavia ante Fluminense en el mítico Maracaná. Su agente recordó que al servicio de Liga de Quito también le había anotado al mismo rival.
Abril 16, 2026 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más