Omar Alderete jugará contra el Forest, afirma Regis Le Bris

El Sunderland de Régis Le Bris continúa consolidando su proyecto en la Premier League, y una de las figuras centrales en este esquema es, sin duda, Omar Alderete. El central paraguayo se erigió como el baluarte defensivo del equipo, destacando por su contundencia y buena salida de balón. Sin embargo, la carga de partidos y los compromisos internacionales han obligado al técnico francés a gestionar con cautela los minutos del defensor guaraní.

Le Bris habló en conferencia de prensa y dijo que Alderete está recuperado y será de la partida mañana ante Nottingham Forest por la Premier League. “Hay que gestionar la situación (de varios jugadores con molestias), y para Omar fue justo eso. La semana pasada estuvimos al límite, así que no lo mencionamos, pero fue importante para el partido, y mañana estará bien”, aseguró.

Recientemente, el club tuvo que lidiar con molestias físicas menores del paraguayo, derivadas tanto de la intensidad de la competición doméstica como de los largos desplazamientos con su selección. Esta gestión de la plantilla es clave para Le Bris, quien reconoce que mantener a Alderete en plenas condiciones es fundamental para afrontar el tramo decisivo de la temporada con garantías de éxito.

A pesar de las rotaciones puntuales y la necesidad de descanso que manifestó el técnico para algunos de sus jugadores, el papel de Alderete como referente del equipo sigue siendo indiscutible. La evolución del equipo bajo el mando de Le Bris parece estar intrínsecamente ligada a la solidez que aporta el paraguayo, cuya adaptación al fútbol inglés superó incluso las expectativas más optimistas del club.