24 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Isidro Pitta: “Aprovechar al máximo este momento”

Isidro Pitta, delantero del Bragantino, sabe que su gran momento en el fútbol brasileño lo puede llevar a la Copa del Mundo.

Abril 24, 2026 12:47 p. m.
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Isidro Pitta, de gran momento en Brasil.

Foto: Bragantino.

Isidro Pitta, delantero paraguayo del Bragantino de Brasil, viene atravesando un gran momento, anotando 7 goles para su equipo en este mes de abril.

En contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el atacante guaraní valoró su presente, destacando la confianza de su entrenador y compañeros. “Estoy bien, haciendo goles, me estoy sintiendo muy bien con el sistema de juego que estamos usando ahora, con más posibilidades de marcar goles, hay que aprovechar el momento”, dijo.

Indicó que estuvo trabajando bastante luego de su lesión para volver a recuperar su mejor versión. “Intenté recuperarme bien porque la exigencia acá en Brasil es muy grande. Volví de la lesión, hice una minipretemporada para poder estar a la par de mis compañeros”, agregó.

“Queremos estar arriba, peleando lugares en Libertadores, el año pasado, después del Mundial de Clubes, tuvimos una secuencia muy baja pero terminamos en lugares internacionales, ahora la idea es hacer un buen campeonato y clasificar a la Libertadores”, añadió Pitta.

Aseguró que ahora se vienen dos partidos cruciales: ante Palmeiras por el Campeonato Brasileño y contra River Plate por Copa Sudamericana. “Aprovechar al máximo y hacer buenas actuaciones en estos dos partidos que se vienen”, aseveró.

COMPETENCIA SANA

Pitta es consciente de que su buen momento lo puede llevar a la Copa del Mundo, asegurando que seguirá trabajando para poder estar en la lista final de Gustavo Alfaro.

“Feliz por el momento que están pasando todos los compañeros (de la Selección Paraguaya), es lindo porque hay una competencia muy sana, uno trabaja para eso, trato de hacer mi trabajo en el club, estar 100% física y mentalmente, hacer buenos partidos porque a consecuencia de eso te puede llegar el llamado a la selección”, sentenció.

Isidro Pitta Bragantino Albirroja
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