La burla, lo bueno y lo malo

LA BURLA

¿MURGA? Diez años de sanción a las barras y a los pocos días, se habilita a la Murga porque son “músicos” en una estupidez tremenda que es una verdadera burla. Esto demuestra claramente que las sanciones a las barras bravas aplicadas por el Tribunal de Justicia de la APF son solamente nominales, que en la realidad no se llevan a cabo.

“Vamos a volver” dijo sin ruborizarse el líder de La Plaza, Cristian Morínigo, en declaraciones a Fútbol a lo Grande. Y no tenemos ninguna duda que volverán, lo dijimos en su momento. Cambiarán de nombre y volverán a causar zozobras, como siempre. Lo primero ya se cumplió. Y se reirán de los “castigos” del Tribunal. Está visto que las autoridades deportivas y nacionales no quieren terminar con esta escoria que se llama barra brava y a esta le dan espacio para mimetizarse. El Tribunal borra con el codo lo que escribe con el puño dejando en claro que la supuesta lucha contra la violencia de parte de la APF es una mentira.

LO BUENO

EL JAKARE. Gran inicio goleador del Jakare Parzajuk con tres goles en dos partidos seguidos en algo que no es muy común cuando se trata de la pesada camiseta de Olimpia. Y vaya que fueron en partidos quemantes. Marcó uno ante Cerro (1-1) y dos ante Guaraní (3-1). En el superclásico exhibió potencia y en el añejo oportunismo y tranquilidad para llegar a los goles. Su aparición coincide con un mejoramiento del equipo que no se vio en la temporada pasada ni al arranque de esta.

LOS CERROJOS. Alfredo Aguilar y Gustavo Arévalos tuvieron destacada labor en el lindo partido del viernes entre Luqueño y General. Ambos evitaron que el partido tuviera más goles, sumado a la falta de puntería de algunos delanteros. Se trata de dos de los porteros más experimentados del campeonato. A esto hay que sumarle la gran faena que le cupo a Gerardo Ortiz, en el arco de Sol, gran responsable de que el cero se haya mantenido en el partido ante Cerro. Ortiz tapó como cinco pelotas de gol a los azulgranas, que se cansaron de pelotearle.

LA ZURDA. Otra vez se destaca la pegada del zurdo Brahian Ayala, quien marcó un hermoso gol de tiro libre ante Nacional. Su disparo envenenado dejó sin chances al bueno de Antony Silva, quien se vio impotente ante semejante disparo que aseguró el triunfo del 2 de Mayo.

EL GALLO. De la mano del Gato Giménez, el Gallo Norteño obtuvo su tercer triunfo, todos jugando en La Terraza. El Gallo suma puntos de oro prevaleciendo su condición de local, como pocos, y aprovechando que, principalmente, los otros comprometidos en el promedio no suman. Tras un inicio con imagen opaca, el Gato va consolidando un equipo sin demasiados nombres, pero con buen juego en conjunto.

LO MALO

SI NO HACéS... Luqueño o El Conejo Benítez erró tanto que, al final, el equipo lo pagó caro. Como diría un colega, “este no es el Conejo que queremos ver”. El Auriazul tenía la victoria en sus alforjas, pero al no aprovechar las ocasiones de gol, ya sobre el final del partido, se le cumplió aquella premisa infalible: “Si no hacés, te lo hacen”.

DE MÁS A MENOS. Después de marcar siete goles en las dos primeras fechas, el Ciclón parece haber olvidado su repertorio. Contra Sol de América se cansó de malograr situaciones (lo positivo es que creó); a pesar de haber generado bastante, no fue capaz de vulnerar el arco de Ortiz (lo negativo).

La fuerte reacción de la hinchada azulgrana es clara muestra de que el rendimiento del equipo no está convenciendo y los dardos no solo apuntaron al entrenador; (sin embargo, fue el menos cuestionado), sino fueron dirigidos a los de mayor escala, principalmente al gerente Fernando Jubero y al presidente Juan José Zapag. Otro que va de más a menos es Guaraní, que también parece haber perdido su libreto.

LOS DEL FONDO. No reacciona y se ubica último en la tabla. Es Triqui que dejó de ser el equipo intenso y compacto del 2023. Defensivamente, está flojo, siendo el de más goles recibidos en el torneo (15). Sol de América es el otro que suma poco, pero con la diferencia que quizá liga menos de lo que merece.

Tacuary metió un empate con mayor efecto motivacional que matemático, ya que continúa en zona de descenso, por lo que el resultado ante Libertad fue más festejado por los perseguidores del puntero, que invicto y todo, paradójicamente, no termina de convencer.

SUPERSILVA. La lesión de Martín Silva hasta pudo haber sido peor y está dentro de lo que puede llamarse “desgracia con suerte”. Deseamos pronta recuperación a este crack. Libertad va a sentir su ausencia por ser una resta valiosísima.