Olimpia necesita reconstruir su fútbol en la Copa

Se escuchó y se dijo de todo y las propias declaraciones del presidente franjeado, Coto Nogués, testimonió su dolor, expresando: “Vergüenza absoluta. Esto no es Olimpia”.

Posteriormente, hizo declaraciones en la 1080 AM Monumental ratificando lo mismo. En los años de participación del club de Para Uno, el golpe sufrido no pasó desapercibido y hasta se puso en duda la continuidad de Palermo.

Es verdad, fue un papelón lo expuesto en el Félix Capriles, esto sin echar de menos la voluntad de su oponente, que con un plantel estrecho y bajo una economía muy ajustada se desenvuelve en su liga y en el evento continental.

¡Vaya recompensa para la representación boliviana! 330.000 dólares por el triunfo fuera de los 3.000.000 correspondientes a la fase de grupos y lo que registrará la misma historia copera cuando se haga alusión a un novato y limitado debutante que derrotó a un afamado copero como es Olimpia, acreditado por una muy buena cantidad de títulos. Este es el presente de la escuadra decana que necesita imperiosamente de la victoria este miércoles contra Vélez en el Defensores a las 19:00 horas.

El crédito no es mucho, su posición en el Apertura no le beneficia y su segunda presentación copera está llena de dudas y más aún teniendo a un contrincante de tanto prestigio como la representación argentina; sin embargo, esta no se compadece de su pobre gestión en la Liga Profesional Argentina, bajo en el puntaje y hasta duramente cuestionado. El caso al final es parecido, por ello, la conformación de Liniers tiene nuevo técnico: Guillermo Barros Schelotto asumió el cargo como consecuencia de lo bajísimo en el orden doméstico, admitiendo la diferencia de competición.

Arrancó ganando ante Peñarol en su feudo y ahora va por Olimpia; haciéndola simple, es pronóstico reservado.

Pegó de entrada

Libertad fue a Lima para derrotar al Alianza que venía embalado por los muy buenos resultados en la fase preliminar; rindió eficientemente el Albinegro, marcó una apreciada diferencia que derivó en un triunfo inobjetable. Este martes recibirá en La Huerta a Talleres de Córdoba, derrotado 1-0 en su mismo estadio por São Paulo.

Hoy comanda la plantilla su propio director general, Pablo Guiñazú, sustituyendo a Alexander Medina. Coincidentemente El Cholo se estrenará en la función de orientador ante el Gumarelo en donde tiempo atrás fue figura capital y excluyente, con un agregado, su hijo integra la Albirroja Sub 20 y es de cuna liberteña. La pugna tendrá una connotación especial por lo que estamos señalando; cada uno defenderá lo suyo.

De entrada el que sacó ventaja es la conformación paraguaya, indudablemente por su logro de visitante. En tanto, Talleres cayó derrotado en el Mario Alberto Kempes, esta es una diferencia que puede ser categórica, siempre y cuando el triunfo quede en casa, en encuentro cuyo inicio está marcado para las 19:00.

Riesgosa visita

Por su parte, Cerro Porteño camina con una muy buena cantidad de goles en la Libertadores (16 en 5 juegos); va a Brasil para medir a Palmeiras, ganador de los puntos en Lima ante Cristal. El partido será este miércoles a las 21:30 en el ex Palestra Italia, hoy llamado Allianz Parque con capacidad para 55.000 personas. El Verdao y el Ciclón lideran la llave, con un gol de diferencia a favor de Cerro.

En esta emergencia y debido a un show artístico programado para este viernes con la presencia de Gilberto Gil, afamado intérprete brasileño se montó un escenario muy amplio reduciendo la capacidad. No se puede dejar de mencionar, dicho sea de paso y fuera de lo futbolístico, la previa por el tema racismo derivando en una reunión de la Senadora Lilian Samaniego (socia de Cerro) y la presidente de Palmeiras, Leila Pereira, tratando de obrar de muy buena manera de las partes para evitar violencia y ofensas. El deseo es que el duelo sea netamente futbolístico y en campo. Palmeiras, de los más representativos en su país, alcanzó tres Libertadores y una Recopa; uno de sus máximos referentes es Gustavo Gómez, tentado varias veces por clubes de países árabes.

Por los puntos afuera

Sportivo Luqueño necesita imperiosamente de una mejor performance en la Sudamericana en su visita a Mendoza para medir a Godoy Cruz, que le ganó al Atlético Grau en Lima.

El equipo dirigido por Morínigo no pudo con Gremio e intentará ahora rever su momento que está complicado.

La tabla indica a Godoy Cruz y Gremio con tres, Luqueño y Atlético Grau sin unidades. Como es de conocimiento, clasifica uno solo y el segundo va al repechaje con el tercero de la Libertadores. Difícil desafío para el Auriazul y consciente de su presente.

En otro partido, Guaraní, tras su empate 3-3 ante Boston River en el Centenario aguarda por Nacional de Potosí, el jueves en Sajonia a las 21:30. Le sirvió de mucho la igualdad en Montevideo y es natural que esté mentalizado para sumar su primer triunfo. Clave es lo inmediato, ya que en caso de ganar, el Aborigen ocupará la primera posición.

La Albirroja escala

El ranking FIFA presentó la nueva puntuación manteniéndose Argentina en primer lugar, luego España quedando como segundo, tercero Francia. Más atrás: Inglaterra, Brasil, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Italia y Alemania conformando de esta manera el Top 10.

En cuanto a Sudamérica, nuestra Selección subió cinco puestos ubicándose en la general en el N° 48. Las otras Selecciones: Uruguay 13, Colombia 14, Ecuador 24, Perú 42, Venezuela 47, Chile 52 y Bolivia 80.

Un dato significativo: Francia dejó el segundo lugar tras una larga etapa siendo escolta de la Albiceleste.

Para el Mundial se designan las cabezas de serie bajo este régimen.