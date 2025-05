La Selección no se altera ante la categoría de los rivales

Alfaro está de gira observando el desempeño de los seleccionados y no solo como espectador sino en su habitual charla en comunicación directa y personal. En ese aspecto, estuvo en la cancha en Miami y habrá quedado satisfecho por el alto rendimiento de Andrés Cubas jugando por el Vancouver; dicho sea de paso eliminó al Inter Miami de la Concachampions.

En la actualidad el volante naturalizado paraguayo pasó a ser una de las piezas capitales de la Albirroja teniendo como oponente a Uruguay primero el 5 de junio en el Defensores y luego, el 10 contra Brasil en el Arena Corinthians, en el combo asignado para ese mes.

La planificación del orientador argentino ya está hecha y es natural que ante los muy buenos resultados no mueva la base apuntando que no hay suspendidos, aunque Gabriel Ávalos quien sentó plaza en los últimos partidos, está en etapa de recuperación, llevará su tiempo y es atendible. También lo vio y nada más como detalle a Héctor David Martínez, compañero de Messi y cuyo pase pertenece a River de Argentina. Aprovechando su presencia en Estados Unidos no dejó escapar la oportunidad de mantener diálogo con Carlos Coronel, del New York Red Bulls.

Para el 20 de mayo ya los clubes del exterior tendrán la notificación correspondiente de quiénes serán llamados para los cotejos venideros.

De los contrincantes, Marcelo Bielsa está tras los pasos de Matías Viña, a quien le hace seguimiento por una lesión en el menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero es consciente de la dificultad para contar con el lateral del Flamengo. Citamos esta información por la preocupación del estratega de afianzar su línea defensiva.

En cuanto a Brasil, sigue en la búsqueda del entrenador, tras despedir a Dorival Junior, actualmente al mando del Corinthians, donde se desenvuelve Ángel Romero.

A lo rápido del calendario y con las propias ansias de ocupar una plaza en la Copa del Mundo, estratégico será el próximo mes. La Albirroja está a un paso del mundial y estas fechas pueden ser determinantes.

Mazazo para el cordobés

En la Libertadores, el comprometido Talleres se las ve en figurillas, no solo por su pésima gestión en la Copa, sino también por la sanción de la Conmebol. La misma determina una multa económica de 105.000 dólares, además deberá exhibir un cartel con la frase “Basta de racismo” en el protocolo de inicio así como en la pantalla del estadio y redes sociales. Este es el ambiente en Córdoba, antes del choque del jueves 8 a las 19:00. Por el lado paraguayo, Libertad tuvo un bajón, del cual es consciente y al decir de su técnico es consecuencia del desgaste físico. Hoy verá a Tembetary en su Huerta y tomará todas las precauciones del caso, enfocado en su confrontación del jueves, el anfitrión se juega la vida. El conjunto dirigido por Guiñazú atraviesa una delicada situación, no solo es internacional, en su liga su equipo ganó solo 2 de 15. El Cholo debutó justamente ante Libertad en La Huerta cayendo 2-0. En el Grupo B, Sao Paulo tiene 7, el Gumarelo 6, Alianza 4 y Talleres sin unidad.

Renombres de etiqueta

Evidentemente, la Copa atrae y debemos destacar lo que será el próximo 7 cuando en la Olla se enfrenten Cerro Porteño y Palmeiras. La representación dirigida por Abel Ferreira ganó todos sus juegos y es cómodo puntero. Capítulo especial para Gustavo Gómez, una de las figuras estelares de la Selección Paraguaya y capitán de la escuadra de São Paulo. El visitante en Barrio Obrero está segundo en el Brasilerão y enfrentará en la fecha a Vasco Da Gama. En esta serie los otros componentes Cristal y Bolívar jugarán en Lima el mismo día. El incaico de Paulo César Autuori no encuentra la vuelta y sus chances son pocas en la llave G.

La tabla consigna al representativo brasileño con 9, Cerro 4, Bolívar 3 y Cristal con solo 1 punto.

En tanto, Olimpia al día siguiente lidiará con Vélez Sarsfield, que lo humilló en el Defensores con el contundente 4-0. La situación del Franjeado es muy comprometida en la serie, superado por su adversario de turno compartiendo el liderazgo con San Antonio Bulo Bulo con 6 y Peñarol con 4. “Se juega la vida” el Franjeado.

Incómodo

El recorrido de Guaraní para llegar a Potosí es bastante incómodo, por vuelo a Santa Cruz, luego a Sucre y ahí por tierra en colectivo por espacio de tres horas hasta llegar a la sede del encuentro, un trayecto complicado y notoriamente con desgaste. El Legendario, fuera de esto, va por un paso capital, cuenta con 7 puntos y un triunfo prácticamente lo mete a la siguiente fase de la Sudamericana. Boston River estando segundo chocará en el Centenario con Independiente de Avellaneda, con 3, misma cantidad para Nacional de Potosí. La gran campaña de Guaraní no admite reparos y aparte de lo deportivo recibirá un gran beneficio económico consistente en USD 600.000 por octavos.

Luqueño es la otra cara, sin victorias y en un ambiente poco propicio, aguarda a Godoy Cruz pasado mañana en pugna a disputarse en La Huerta. El puntaje arroja a Godoy Cruz y Gremio con 7, el Auriazul y Atlético Grau teniendo 1. El tercero y cuarto no cuentan para seguir, por eso, es muy comprometido lo del “Chanchón”.