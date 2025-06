Con las cartas sobre la mesa y dispuesto a recuperar terreno perdido

El Apertura y la Libertadores fueron para el olvido, el mismo técnico Bustos ya no tendrá pretextos y su afición aguarda con impaciencia un nuevo capítulo. No solo perdió el Decano en lo deportivo, siendo golpeado también en lo económico.

En el repaso quedó último en su grupo y tampoco llegó al playoffs, pudo haber sido una válvula de escape. Independiente a esto y ya estrictamente en lo administrativo, el viernes pasado dio a conocer un comunicado dirigido directamente a su masa societaria señalando “todos los miembros de la Comisión Directiva tenemos la convicción que los logros deportivos no pueden hipotecar el futuro del club.

El festejo de hoy no puede convertirse en la preocupación del mañana”, agregando: “Esta es la máxima que debe guiar cada una de nuestras decisiones dirigenciales, especialmente considerando la situación financiera del club sigue siendo delicada. Por eso hoy damos un nuevo paso hacia la transparencia, la coherencia y la confianza mutua entre socios y dirigentes.

A partir de ahora y hasta la finalización de este periodo pondremos a disposición de los socios informaciones claras, detalladas y transparentes de los gastos e ingresos correspondientes a cada libro de pases en los cuales el club participe”, entre los puntos más resaltantes de su comunicado.

Como se sabe el Franjeado levantó la inhibición y ya no quiere correr riesgos en “aventuras” de incorporaciones.

En lo estrictamente futbolístico, Olimpia debutará ante Nacional en el orden doméstico. Está marginado de juegos internacionales e incluso no tendrá excusas por el famoso “doble-compromiso”. El orientador armó el equipo con los pedidos necesarios despachando en contrapartida a figuras como Maciel (jugó poco), Lisandro López, Lucas Pratto y al afamado Pipa Benedetto. Robert Rojas formó parte de un acuerdo especial con Libertad.

Lo inmediato, el Legendario

En cartelera y por la Sudamericana, con un presupuesto muy ajustado Guaraní hoy con la conducción de Víctor Bernay, tendrá su estreno ante el 2 de Mayo, luego hará más partidos por el certamen local hasta encontrarse cara a cara con Universidad de Chile por el playoffs de la Sudamericana, dejando en las arcas 500.000 dólares y en caso de avanzar 600.000. Su adversario terminó quinto en el primer evento del año, aguardando ahora por el segundo semestre y coincidentemente va a enfrenar el 6 de julio al popular Colo Colo, representando todo un clásico. Tal como se aprecia Guaraní y la Universidad ya tendrán suficiente etapa de preparación cuando pugnen el 17 de julio en Santiago, la vuelta una semana después en el Defensores del Chaco. Ni hablar de la frustración del Apertura que incluyó la destitución de Chiqui Arce. Peleó hasta el final, pero no alcanzó. Esta nueva etapa engloba campeonato y posibilidad de ir a octavos de Sudamericana. La responsabilidad es grande.

Más tarde aparecerán en escena por la Libertadores el Gumarelo y el Azulgrana. El Albinegro mano a mano con River y el Ciclón ante Estudiantes, sumando a su plantilla a Fernando Muslera como principal atracción. El veterano arquero tuvo una emotiva despedida del Galatasaray, donde sentó plaza durante 14 años.

Tenaz por la permanencia

El calendario contempla: Cerro Porteño – Gral. Caballero; Libertad – Luqueño; Guaraní – 2 de Mayo; Olimpia – Nacional; Recoleta – Trinidense; y Ameliano – Tembetary, la lucha por la permanencia será titánica. Los más comprometidos en el promedio Tembetary con 0,818 y Gral. Caballero 1,072. No se escapan a esto, Luqueño 1,218 y Recoleta con 1,227. Con más desahogo está 2 de Mayo pese a que los resultados últimamente no le fueron favorables. Es indudable con el correr de los encuentros y con el tiempo debido antes de cerrarse el libro de pases los más angustiados por el promedio recurran a más contrataciones como tabla de salvación si así lo fuese necesario. Siempre la segunda parte de los torneos tuvieron una connotación especial por el salvataje, esta vez no será la excepción.

El buen pasar

Si miramos para arriba, la absoluta está a un paso de meterse en el Mundial 2026 y tal como lo dijera el mismo Alfaro a la prensa argentina “El repunte es notorio añadiendo las formativas coordinadas por Elvio Paolorosso y Javier Valdecantos”.

El Mundial de la Sub 20 aguarda a la Albirroja en Chile luego de 12 años de ausencia, está al mando Antolin Alcaraz. Integra la serie Ucrania, Corea del Sur y Panamá.

En cuanto hace a la Sub 17, teniendo participación del Mundial de Qatar en noviembre conformando la llave con Panamá, Uzbekistán e Irlanda. Mariano Uglessich comanda la plantilla y el entusiasmo es enorme en estas categorías. No nos olvidemos de la Sub 23, escuadra ganadora del Preolímpico disputado en Venezuela en febrero del año pasado.

Los ciclos actuales de las formativas son reales, podemos apuntar que la misma selección femenina se prepara para la Copa América a disputarse en Ecuador. Conduce Fabio Fukumoto, de nacionalidad japonesa.