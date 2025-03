La imbatibilidad en la etapa Alfaro con la Albirroja sigue intacta

Se enfrentó a Perú en Ciudad del Este buscando romper el maleficio de salir de la capital, la cosa fue mal empatando a cero con Perú, incluso el rival jugó el segundo tiempo con un hombre menos (fue expulsado Advíncula cuando se iba la primera fracción).

La discreta actuación fue elocuente, sin luces como el propio apagón en el 3 de Febrero cuando terminaba el encuentro. A tanto llegó la oscuridad que hasta resultó paradójico que la conferencia de prensa de los técnicos no se pudiera realizar. Todo fue magro en el Este y ante una afición frustrada debido a la gran promoción que tuvo el espectáculo. Comienzo para el olvido con visible inoperancia ofensiva, funcionamiento discreto y decepción en el Alto Paraná.

Luego retornó al mítico Defensores, cambiar la sede no sirvió. Si bien es cierto apenas se ganó a Bolivia 1-0, el karma continuó arrojando otra caída como anfitrión ante Colombia. Más tarde el fracaso en la Copa América y la destitución de Garnero, quien había sustituido a Barros Schelotto.

Posteriormente, el giro fue brutal y lo que parecía lejano, estar en el próximo mundial, hoy aparece como una realidad bajo el mando de Gustavo Alfaro. Los datos son categóricos no solo de su verborrágica expresión cuando habla de pertenencia y amor a la casaca. Con el mismo plantel, salvo algunos injertos en el buen sentido de la palabra, el presente es otro, la alegría es contagiante reventando el Defensores en cada presentación.

El triunfo contra Chile del jueves pasado ratifica la continuidad de las victorias en casa y el paso enorme a la cita cumbre. Este mediodía habrá conferencia del DT argentino en Ypané. Tendremos también probablemente la base de la formación para el cotejo en Barranquilla. El viaje está previsto para mañana al mediodía. Por su parte, Colombia está sentida por el revés ante Brasil, a lo que se agrega la situación de Davinson Sánchez, quien tuvo un violento choque con el portero Alisson y como consecuencia ambos dejaron el campo de juego.

James Rodríguez, una de sus máximas figuras, salió al cruce comentando que “el martes tenemos una nueva oportunidad con nuestra gente”.

A la espera del cotejo la escuadra paraguaya saca un punto de ventaja ocupando la quinta posición y su oponente de turno la sexta. El cotejo comenzará a las 21:00 h en el Metropolitano. Pitará Facundo Tello de Argentina y al VAR, Silvio Trucco.

Puertas abiertas

Ecuador que apareció con -3 en la tabla por la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso Byron Castillo, hoy está segundo ratificando un crecimiento muy visible en su fútbol; esto es el reflejo de la campaña anterior, considerando que pese a las variantes en la conformación mantiene su rasgo y su propio estilo que había construido Alfaro. Hoy está al frente su compatriota

Beccacece que medirá a la Selección Chilena pasado mañana en el estadio Nacional de Santiago.

Los trasandinos no están en el Mundial desde Brasil 2014 y de no concretarse su ida será su tercera ausencia consecutiva. Su última actuación fue justamente ante los brasileños cuando perdieron desde el punto penal en octavos de final. Para Gareca, Vidal y compañía es una pugna crucial, ya no habrá excusas para el futuro si no logra la victoria.

En tanto, los ecuatorianos sobre 13 disputados, ganaron 7, empataron 2 y perdieron 2, con un detalle que no es menor, tiene solo 5 goles recibidos y con una diferencia a favor de 8, estando a seis puntos de Argentina que está virtualmente clasificada. Hoy iría al repechaje Bolivia que en El Alto intentará aprovechar la altura cuando mida a Uruguay a las 17:00.

La pelea por el repechaje

Observando la tabla, Argentina 28, Ecuador 22, Brasil 21, Uruguay y Paraguay 20, Colombia 19; el resto Bolivia 13, Venezuela 12, Perú 10 y Chile 9 van a la puja por el repechaje, puesto que la diferencia es muy acentuada del bloque que está arriba de los que vienen abajo.

Los del Altiplano, que cayeron ante Perú, se ven obligados a ganar en los tres partidos que le quedan a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, el primer adversario para los visitantes. Allí jugarán ante Uruguay, Chile y Brasil.

Venezuela, que arrancó bien, está en figurillas; Perú consiguió su segunda victoria y sueña con dar pelea. En el fondo está Chile, al que ya hicimos mención de su incomodísima producción. Para junio y setiembre están previstos los últimos combos.

Tendremos un panorama mucho más claro cumplidos los cotejos asignados para este martes: Bolivia - Uruguay, en el Alto, a las 17:00, con el arbitraje de Augusto Aragón. Desde las 21:00 los otros cuatro enfrentamientos: Venezuela - Perú, en Maturín, con la conducción de Cristian Garay; Chile - Ecuador, en Santiago, Gustavo Tejera; Colombia - Paraguay, en el Metropolitano, a cargo de Facundo Tello, y Brasil - Argentina, en el Monumental de River Plate, que pitará Andrés Rojas.

Primer clasificado

La Selección Japonesa es la primera en inscribir su nombre a la Copa del Mundo 2026, tras vencer a Bahrein por 2-0. A tres fechas de concluir la ronda, alcanzó el objetivo sin impedimentos, contando con Kubo como una de sus principales figuras, hoy en la Real Sociedad del fútbol español.

Japón logra con esto su séptima clasificación de manera consecutiva. Como recordatorio tenemos lo del Mundial 2010, que tras empatar en tiempo normal con Paraguay, avanzó la Albirroja desde el punto penal, midiéndose a España en cuartos, consagrándose esta selección campeona del mundo tras dejar en camino a Alemania en semis y a Países Bajos en la final.