Combo decisivo que puede determinar la clasificación al Mundial

Se acortan los días y cada vez estamos más cerca del partido ante Uruguay por las clasificatorias. Si bien es cierto el paréntesis “enfrió” en cierta parte el certamen debemos destacar que la afición deportiva paraguaya deposita una enorme confianza en la Albirroja, esto se acrecienta como consecuencia de los resultados. A esto agreguemos, un plantel comprometido, una causa bien definida y un técnico transmitiendo toda la fe a los jugadores, cuya razón principal es saber lo pretendido.

Estos cotejos, el primero ante el charrúa y posteriormente ante Brasil, serán estratégicos y pueden derivar en la clasificación directa al Mundial. Es indudable, siempre repetimos la palabra “pertenencia”, destacable en los objetivos trazados. El Defensores volverá a ser escenario de un apoyo constante hacia la selección y en cuanto hace a la conformación el estratega no cambiará, cada pieza sabe su tarea y eso es una reiteración adentro y afuera.

Sobre Gatito Fernández, quien atraviesa un problema oftalmológico, se determinará entre el lunes o martes su evolución aunque todo hace presumir estará en condiciones de defender la portería.

El plan táctico ya lo tiene establecido Alfaro y si bien hay reserva con relación a la alineación, es natural mantener el esquema. Los resultados están a la vista y no tendría sentido cambiar la fórmula que dieron enormes satisfacciones obteniendo resultados favorables de local. La dotación se va completando en las próximas horas, sin mucho misterio, cada integrante de la escuadra nacional es consciente del planteamiento a desarrollar por el orientador, las prácticas serán de rutina y solo se debe cuidar la parte física.

No hay muchas vueltas, la base está, el propósito también y aguardar el momento de entrar al campo. Esta selección no tiene dudas y es producto de lo transmitido por el DT.

El juego será a las 20:00, con el arbitraje del argentino Darío Herrera.

Ausencias capitales

La selección uruguaya, tercera en la clasificación sentirá la ausencia de figuras de enorme peso en la conformación dirigida por Bielsa.

Esto podemos apuntar desde el arco, donde de momento Franco Israel va por Sergio Rochet, también Federico Valverde por lesión y tanto Rodrigo Bentancur como Darwin Núñez, debido a suspensiones.

No estarán jugadores excluyentes y Marcelo Bielsa se las ingenia para resolver a los reemplazantes. De urgencia fue llamado Lucas Torreira después de dos años quien manifestó su enorme satisfacción recordando al propio Tabarez: “Ansioso como la primera vez cuando me llamó el Maestro”.

Como siempre acontece los entrenadores no dan anticipadamente la información, sin embargo todo parece indicar que el próximo rival de la Albirroja, Uruguay contaría con Rodrigo Aguirre como sustituto de Darwin Núñez y Torreira entraría por Bentancur o Valverde, hoy son especulaciones, a diferencia de nuestra selección distante de este tipo de interrogantes. Es un aspecto a favor, sin ninguna duda.

Despierta notable interés

Es comentario mundial el debut de Ancelotti al frente de Brasil registrándose ante Ecuador el 5 de junio. En la lista de convocados volvió Casemiro y recuperó a Vinicius Jr, en contrapartida no citó a Rodrygo, a estos conoce sobradamente por su presencia en el Real Madrid. Sobre Neymar explicó, aún no está en ritmo de competencia. Fuera del equipo el nuevo orientador tendrá toda la atención en Guayaquil. ¿Es posible resurgir a Brasil? La interrogante está instalada y la porfía venidera no será nada fácil.

El DT italiano está en todas las escenas futbolísticas de Brasil y en su presentación no dudó en decir “Vamos por la sexta Copa del Mundo” anticipando la clasificación es un hecho. Referentes de la selección brasileña como Felipao Scolari le dieron la bienvenida cuando asumió el cargo, hasta puede ser una cuestión política, donde se aguarda se refleje dentro del campo. Hoy Brasil rinde a medias, esa es la verdad.

La programación

Entre jueves y viernes se distribuye la fecha. Las mismas corresponden al penúltimo combo, en setiembre se cierra el año. Este jueves habrá tres partidos a saber: a las 20:00 Ecuador-Brasil y Paraguay-Uruguay y a las 22 Chile-Argentina. Al día siguiente, Colombia-Perú comenzará a las 17:30 y posteriormente Venezuela-Bolivia desde las 19:00. De las selecciones traumadas para la Copa del Mundo es indudable citar a los complicados Chile, Perú y Bolivia. Gareca aún tiene el respaldo de la Federación trasandina, entra ahora por la última repatriada, un compromiso que puede marcar el final si las cosas no se dan. Señalemos que Perú se vio en la obligación de cambiar al orientador por los magros resultados como también lo hizo Bolivia y hasta este caso muy especial tratándose del “Tigre” recibiendo el último soporte en este combo. La Roja está en el fondo de la tabla y la impaciencia de su afición es incontenible.

Para el 10 de junio los encuentros asignados son: Bolivia-Chile, Uruguay-Venezuela, Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay y Perú- Ecuador.

Afamados fuera del evento

Mañana, al mediodía, habrá sorteo de octavos de final de la Copas. Por Paraguay estarán pendientes Libertad y Cerro en la Libertadores.

Instalados en primera posición Palmeiras, São Paulo, Racing, River, Estudiantes, Internacional, Vélez y Liga de Quito. De estos saldrán los rivales de los nuestros.

En la Sudamericana Guaraní chocará con Universidad de Chile en los playoffs, teniendo a favor el Legendario la localía en la vuelta.

La expectativa creada siempre es grande cuando se trata del sorteo y hasta podría darse un nuevo enfrentamiento entre Palmeiras y Cerro, todo es cuestión de azar. Las recompensas económicas son importantes y fuera de ellas, no deja de llamar la atención en lo estrictamente deportivo las eliminaciones de los “ilustres” Boca Juniors, Olimpia, Colo Colo y Nacional de Uruguay, marginados de los eventos continentales, enorme castigo, la propia historia se hará eco de ello.