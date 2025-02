Con un doloroso trauma copero aguarda el debut en la Libertadores

Arranca la nueva propuesta para Cerro. Es indudable que necesita una reivindicación en el campo internacional. Los fracasos de temporadas pasadas calaron hondo y eso marca una huella de la cual no se puede desprender su dirigencia y su misma afición. Para este 2025 hizo un cronograma con responsables a la cabeza partiendo desde las mismas formativas con Juan Anselmi, manager Gabriel Wainer y Diego Martínez al mando del plantel principal. Se presume y eso entendió la directiva le dará más orden y prolijidad a los planes, aunque en el fondo lo que el azulgrana necesita es reponerse de los golpes del año pasado, que lo dejó muy mal parado en la Libertadores y Sudamericana.

Ahora viene su estreno y la enorme responsabilidad de cambiar el curso de su historia, donde no se puede desprender del karma copero, que lo tiene permanentemente en angustia y bajo presión en cada participación. Trajo jugadores en buena cantidad, retornaron los que formaron parte de la Sub 20, como también señalar el regreso de Bruno Valdez, tras superar una larga lesión. Veremos como conforma la alineación este jueves en la ida que será capital ante Monagas que despachó al alicaído Defensor Sporting de Uruguay, que la decir de los propios colegas ya no tiene la fuerza de otros tiempos. El partido en tierras petroleras se llevará a cabo en el estadio Monumental de Maturín con capacidad para más de 50.000 espectadores.

La revancha será en la Olla el 27 y estratégico por donde se lo mire para meterse en siguiente fase. Apuntemos que su rival de turno participa por cuarta vez en la Libertadores logrando su primer triunfo de visitante como aconteciera en el Centenario, un detalle que no es menor.

Se fue rápido

Nacional se esfumó del campo continental. No pudo con Alianza de local, en esta ocasión con desacertada decisión arbitral, sancionó un penal para la visita que no existió y que generó la igualdad. En la vuelta pese a un buen primer tiempo terminó cayendo por 3-1 ante el más popular de Perú que aún sigue tratando de jugar mejor, solo hizo lo necesario para dejar afuera a la Academia. Su estadio a partir de ahora, podrá ser utilizado por otros clubes en nuestro país, puesto que tiene la habilitación del máximo organismo sudamericano y el propio Guaraní está para jugar en Barrio Obrero contra el 2 de Mayo por la Sudamericana.

Nacional ahora está abocado solamente al certamen doméstico y en esta “patriada” necesita dar el salto, ahora bajo el mando de Pedro Sarabia que conoce muy bien la casa. El incaico en tanto, verá a Boca Juniors, el más popular de la Argentina, también a eso apostaba el Tricolor que iba a significar tremendos ingresos económicos.

El vendedor de moda

Otro liberteño más al fútbol foráneo. El viernes partió para jugar por el Cincinnati de la MLS el canterano Gilberto Flores. El pase del central fue vendido en un 80% y acuerdo por tres años.

Aunque no se dio a conocer el monto de la transferencia, que en todos los casos mantiene con reserva el Gumarelo, servirá de enorme beneficio para su presupuesto. Hace años que la entidad repollera se maneja con propios ingresos, consecuencias de partidas de jugadores al exterior, siendo la cifra más alta la abonada por Julio Enciso cuando fuera al Brighton.

La MLS es un mercado más que interesante si tomamos como escala para la venta a Europa. Aquí destaquemos lo de Diego Gómez que del Inter Miami fue a la Premier. No será nada raro que próximamente Rubén Lezcano se acople al fútbol de afuera puesto que las ofertas son reales. Le podemos agregar el nombre de Álvaro Campuzano, de una gran actuación en el Apertura. En Tuyucuá se vende y se vende bien, los ejemplos están a la vista.

Se repuso y se metió en el Mundial

Luego de 12 años Paraguay escribe su nombre en una Copa del Mundo en la categoría Sub 20 (Turquía 2013). Fue clave su victoria ante Uruguay y lo que viene contra Argentina es de cumplimiento, puesto que ambas selecciones ya están clasificadas, aunque es natural que la Albiceleste vaya por el título cuando enfrente esta noche a las 21:30 a Paraguay.

No ocultó su satisfacción Elvio Paolorosso, coordinador de las formativas, anticipando que hay un plan de ensayos previos antes del Mundial de Chile, también valoró y mucho el compromiso asumido por los naturalizados provenientes de la Argentina, a quienes se le hizo un seguimiento bastante extenso y ante la mira del propio Anselmi, hoy ligado a Cerro, esto sin descartar para nada el aporte de los jugadores del plano local, todos los integrantes de la Albirroja con muy buen sentido de pertenencia.

El final la competencia es hoy con esta programación: Uruguay – Colombia a las 16, Brasil – Chile a las 18:30 y Argentina – Paraguay a las 21:30. Pelean el título Brasil y Argentina.

De cara a la clasificatoria

En poco más de un mes entra en acción la lucha por el Mundial 2026. Retornará en los próximos días Alfaro, quien hizo una excursión para mantener charlas mano a mano con los jugadores.

Creemos que no moverá mucho las piezas y sostendrá la base que ya es bastamente conocida (a la espera de la evolución de Julio Enciso, quien se retiró lesionado ayer en el Ipswich Town). La absoluta chocará primero con Chile, último y de mala posición en las Eliminatorias. El árbitro en el Defensores será Raphael Claus y al VAR Daniel Nobre, ambos brasileños.

En el segundo cotejo del 25 de marzo la escuadra nacional visitará Barranquilla para enfrentar a un rival de mayor jerarquía como Colombia. Conducirán Facundo Tello y al monitor Silvio Trucco, de Argentina.

Debemos mencionar como hecho importante para el referato paraguayo que Juan Gabriel Benítez tendrá a su cargo el clásico rioplatense Uruguay – Argentina en el Centenario el 21 de marzo. Esta designación es una distinción para Benítez y para Derlis López que estará en el VAR, aunque en el plano local el referato paraguayo no anda nada bien y es sumamente criticado.