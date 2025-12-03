La APF premia hoy a los mejores del 2025
Hoy, desde las 19:30, en el Pabellón Social del Cardif, ubicado en el Parque Olímpico del COP, se premiará a los mejores del 2025, con la entrega de los Premios de Primera, en una noche en la que estarán presentes los grandes protagonistas de otro año futbolístico, aquellos que brillaron en el campo de juego.
El evento tendrá su punto de inicio con la premiación a los mejores de los torneos, Apertura y Clausura, Copa Paraguay, Supercopa Paraguay 2024 y de lo que fue el año del fútbol femenino, tanto en el Campeonato Anual y la Copa eFe. La noche también tendrá preparadas otras sorpresas y, por supuesto, shows artísticos que harán de los Premios de Primera el cierre perfecto de una temporada con postales inolvidables para el recuerdo.
El Futbolista de la Gente, Mejor Gol del 2025, Futbolista Joven Revelación y Mejor Jugador son algunas de las categorías.