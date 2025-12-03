La APF premia hoy a los mejores del 2025

El evento tendrá su punto de inicio con la premiación a los mejores de los torneos, Apertura y Clausura, Copa Paraguay, Supercopa Paraguay 2024 y de lo que fue el año del fútbol femenino, tanto en el Campeonato Anual y la Copa eFe. La noche también tendrá preparadas otras sorpresas y, por supuesto, shows artísticos que harán de los Premios de Primera el cierre perfecto de una temporada con postales inolvidables para el recuerdo.

El Futbolista de la Gente, Mejor Gol del 2025, Futbolista Joven Revelación y Mejor Jugador son algunas de las categorías.