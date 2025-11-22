22 nov. 2025
¿James Rodríguez al fútbol paraguayo?

Un importante club de Paraguay estaría en negociaciones con el volante colombiano James Rodríguez.

James Rodríguez, estrella de la selección colombiana.

El ambiente del fútbol paraguayo se sacudió este sábado cuando se conoció la noticia de que James Rodríguez, jugador colombiano d 34 años, últimamente en el León de México, podría jugar en el país en el 2026.

Según informaciones, el club Libertad es el que estaría en negociaciones con la estrella cafetera, que se encuentra libre y busca club.

La operación no es fácil. ¿Podrá seducirlo el Gumarelo? Vale recordar que Libertad disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América edición 2026.

En tanto, el periodista César Luis Merlo aseguró que Cruz Azul y Pumas, ambos de México, también estarían interesado en el volante que en 2024 fue nombrado como el mejor jugador de la Copa América de Estados Unidos.

James Rodríguez debutó en el Envigado en el 2006. Luego tuvo paso por el fútbol argentino, en Banfield. En el 2010 dio el salto a Europa al ir al Porto de Portugal. Luego pasó al Mónaco de Francia y tras su gran actuación en el Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid de España lo compró.

En el 2017 llegó al Bayern Múnich y un par de temporadas después tuvo una experiencia jugando en la Premier League, defendiendo los colores del Everton.

También tuvo pasos por Grecia, Qatar, Brasil y últimamente en el León de México, donde disputó un total de 34 partidos, aportando 5 goles y siendo responsable de 9 asistencias.

