¡Se va el Gato! Giménez cierra otro ciclo exitoso con el 2 de Mayo

El entrenador Felipe Giménez renunció este jueves a su cargo en el Sportivo 2 de Mayo, pero se va por la puerta grande del club. El Gato, subcampeón de la Copa Paraguay y clasificado a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, volvió a lo grande este segundo ciclo en club pedrojuanino.

En charla con El Extra de Fútbol a lo Grande el estratega no quiso mencionar sobre sus proyectos a futuro, pero mencionó que salió satisfecho del “2". “Me voy sabiendo que he cumplido con el objetivo en el club. Quiero agradecer a todos, directivos y aficionados por esta nueva oportunidad”, dijo Giménez.

Recordemos que en su primer ciclo (2024), el DT de 44 años, logró la permanencia en la Primera División y además la clasificación a la Copa Sudamericana.

Según lo trascendido, Giménez podría convertirse en los próximos días en el nuevo entrenador de Nacional, atendiendo que Pedro Sarabia no continuaría en la Academia.