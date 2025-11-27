27 nov. 2025
¡Se va el Gato! Giménez cierra otro ciclo exitoso con el 2 de Mayo

Felipe Giménez dejó de ser el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, lo confirmó esta tarde al Extra de Fútbol a lo Grande. Sintetizó este segundo ciclo como “cumplido” y se mostró agradecido con el club norteño.

Felipe Giménez llegó en un momento sensible y gracias a su gran trabajo levantar la moral del equipo, logrando la clasificación a la Libertadores 2026.

El entrenador Felipe Giménez renunció este jueves a su cargo en el Sportivo 2 de Mayo, pero se va por la puerta grande del club. El Gato, subcampeón de la Copa Paraguay y clasificado a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, volvió a lo grande este segundo ciclo en club pedrojuanino.

En charla con El Extra de Fútbol a lo Grande el estratega no quiso mencionar sobre sus proyectos a futuro, pero mencionó que salió satisfecho del “2". “Me voy sabiendo que he cumplido con el objetivo en el club. Quiero agradecer a todos, directivos y aficionados por esta nueva oportunidad”, dijo Giménez.

Recordemos que en su primer ciclo (2024), el DT de 44 años, logró la permanencia en la Primera División y además la clasificación a la Copa Sudamericana.

Según lo trascendido, Giménez podría convertirse en los próximos días en el nuevo entrenador de Nacional, atendiendo que Pedro Sarabia no continuaría en la Academia.

