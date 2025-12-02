Eduardo Ledesma, nuevo técnico del 2 de Mayo

Eduardo Ledesma, quien fuera asistente de Felipe Giménez, se convertirá en técnico principal del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, así lo confirmó Hugo Romero, presidente del Gallo Norteño, en comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

“Eduardo estuvo con Felipe Giménez desde el 2022, trabajando, conoce la casa, conoce el club, conoce todo y nosotros le conocemos a él. La idea es que él se haga cargo del equipo, falta la firma para que sea oficial”, dijo Romero.

Aseguró que la decisión pasó por querer “darle continuidad” al proyecto que venían realizando. “Queremos seguir con la misma línea de trabajo”, agregó.

Con respecto al plantel, indicó que en las próximas horas se reunirá con Ledesma y empezarán a definir quiénes seguirán y quiénes no.

SERÍA LINDO. Ledesma, por su parte, también en charla con la 1080 AM, fue cauto y aseguró que falta reunirse con el presidente para la confirmación. No ocultó su deseo y señaló que trabajaría con el mismo equipo que venía trabajando con Felipe Giménez.

Vale recordar que el equipo pedrojuanino logró una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026.