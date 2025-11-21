21 nov. 2025
Con dos dobletes, Olimpia corta una sequía ante Luqueño

Olimpia derrotó (2-4) al Sportivo Luqueño en Itauguá y volvió al triunfo después de cinco juegos sin ganar. Con dobletes de Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz, el Decano remontó el marcador ante un rival que no supo administrar la ventaja numérica ni en el tanteador.

Sportivo Luqueño Olimpia

Sebastián Ferreira marcó un doblete este viernes.

Foto: Gentileza - Olimpia

Con el deseo de cerrar el año con victorias, después de estar fuera de la pelea importante, tanto el Sportivo Luqueño como Olimpia se citaron en el estadio Luis Salinas por la 21ª fecha del Torneo Clausura.

En un encuentro parejo, sin mucha superioridad por parte de ambos equipos, fue Olimpia el primero en generar peligro por intermedio de Hugo Quintana a los 18’ y en la réplica, Lucas Verza impidió el gol de Walter González.

Tras esto, el Sportivo Luqueño mejoró y coqueteó con el gol que llegó a los 23’. El encargado de romper la paridad fue Walter González. En el mejor momento auriazul, el Decano puso el 1-1 parcial a los 34’. Sebastián Ferreira definió de gran manera ante la salida de Alfredo Aguilar.

Antes del final del primer tiempo, nuevamente el Sportivo Luqueño sacudió las redes: Walter González se mandó una estupenda jugada individual y asistió a un Lautaro Comas que sacó un remate cruzado y venció la floja resistencia de Lucas Verza a los 45’.

El complemento no arrancó bien para Olimpia: Luis Abreu, quien habría ingresado como recambio fue expulsado a los pocos minutos del inicio del segundo tiempo. No obstante, a pesar de la desventaja numérica, el conjunto dirigido por Éver Almeida logró revertir el tanteador.

A Sebastián Ferreira le cometieron una falta dentro del área que el juez sancionó como penal y de la ejecución se hizo cargo el propio atacante. Si bien Alfredo Aguilar tapó su tiro, el atacante ya no perdonó el rebote para poner el 2-2 a los 59’.

El Sportivo Luqueño quedó dormitando y Adrián Alcaraz demostró lo despierto que estuvo este viernes. El jugador franjeado convirtió a los 68’ y también a los 76’ para hacer ganador a Olimpia.

Los minutos finales fueron de puro trámite: Olimpia, con los cambios que hizo, defendió la ventaja y aseguró tres puntos que sirven desde lo anímico luego de encadenar cinco partidos sin ganar. Por su parte, el Sportivo Luqueño desaprovechó una linda ventaja para sumar en la tabla de promedios, ya que en el 2026 será uno de los más comprometidos desde el arranque.

