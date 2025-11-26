Bobadilla: “Llevar a Sol al sitial que merece”

Bobadilla después de la presentación oficial por parte de los nuevos directivos del club ante el plantel principal, dejó sus sensaciones de su nuevo desafío, en esta ocasión con un equipo en Intermedia. “Agradecido con esta institución que tiene mucha historia. No venimos a prometer resultados, pero sí trabajo, para buscar llevar al club al sitial que merece”, dijo Bobadilla en charla con Tigo Sports.

Recordemos que el Danzarín estuvo en la cornisa a un paso del descenso a la Primera B, y faltando cinco partidos llegó el DT Ángel Martínez (cuatro victorias y un empate) y supo salvar la categoría.