Fútbol Paraguayo

Bobadilla: “Llevar a Sol al sitial que merece”

Sol de América inicia el proyecto 2026 de manera tempranera y la primera movida se da en la contratación del entrenador. En ese sentido, el elegido fue Aldo Bobadilla y la noticia se dio a conocer este lunes en horas de la tarde en Villa Elisa.

Noviembre 26, 2025 09:09 a. m. • 
Por Redacción D10
ALDO bobadilla_64357280.jpeg

Meta. Bobadilla llega con la consigna de llegar a Primera.

Bobadilla después de la presentación oficial por parte de los nuevos directivos del club ante el plantel principal, dejó sus sensaciones de su nuevo desafío, en esta ocasión con un equipo en Intermedia. “Agradecido con esta institución que tiene mucha historia. No venimos a prometer resultados, pero sí trabajo, para buscar llevar al club al sitial que merece”, dijo Bobadilla en charla con Tigo Sports.

Recordemos que el Danzarín estuvo en la cornisa a un paso del descenso a la Primera B, y faltando cinco partidos llegó el DT Ángel Martínez (cuatro victorias y un empate) y supo salvar la categoría.

Redacción D10
