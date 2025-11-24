Fantástica convocatoria en curso para directores técnicos

El Pabellón Social del Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF) fue sede de una de las jornadas instructivas más convocantes del año, con la presencia de más de 800 directores técnicos provenientes de distintos puntos del país.

El curso, impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol y que contó con el apoyo de la CONMEBOL a través de su programa Evolución, tuvo como eje principal la actualización en metodologías de entrenamiento, planificación y gestión integral del equipo.

Los participantes accedieron a contenidos teóricos y prácticos orientados a fortalecer sus competencias y adaptarse a las demandas del fútbol moderno. Durante la actividad, los entrenadores pudieron interactuar con los instructores, compartir experiencias y profundizar en conceptos clave para el desarrollo del fútbol formativo y competitivo.

Jorge Bava, DT de Cerro Porteño, también participó del curso. Foto: APF.

La jornada contó con la participación de destacados profesionales del ámbito técnico y metodológico del fútbol paraguayo. Entre ellos, Víctor Bernay, entrenador de Guaraní; Felipe Giménez, director técnico de Sportivo 2 de Mayo; Ever Almeida, entrenador de Olimpia; y Jorge Bava, director técnico de Cerro Porteño.

También formaron parte del plantel de disertantes Justo Villar, Director Deportivo de la Selección Paraguaya, y Carlos Ranalli, Asesor Técnico y Metodológico del CARDIF, quienes compartieron sus experiencias y enfoques de trabajo con los asistentes.

La APF valoró la altísima participación registrada en esta edición y destacó el trabajo articulado de todas las áreas involucradas en la organización.