01 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

La Supercopa, fecha y hora confirmadas

Ya está todo confirmado para la Supercopa Paraguay: General Caballero JLM, campeón de la Copa Paraguay, se medirá con Cerro Porteño, campeón del Clausura y con mejor puntaje en el anual.

Diciembre 01, 2025 02:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Supercopa Paraguay

La Supercopa Paraguay se jugará en el estadio ubicado en Sajonia.

Foto: Gentileza - APF

El sábado tendremos a un nuevo supercampeón del fútbol paraguayo cuando General Caballero JLM y Cerro Porteño se enfrenten en la Supercopa Paraguay.

Este lunes, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó todos los detalles para el juego. El estadio será el ueno Defensores del Chaco, el sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:00.

General Caballero JLM accedió a esta final al conquistar la Copa Paraguay, mientras que Cerro Porteño, que levantó el Clausura, fue el campeón liguero con más puntos en el año, superando en esta clasificación a Libertad, campeón del Apertura, por 15 puntos.

Supercopa Paraguay Cerro Porteño General Caballero de JLM Torneo Clausura Copa Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jjames.png
Fútbol Paraguayo
¿James Rodríguez al fútbol paraguayo?
Un importante club de Paraguay estaría en negociaciones con el volante colombiano James Rodríguez.
Noviembre 22, 2025 05:52 p. m.
Sportivo Luqueño Olimpia
Fútbol Paraguayo
Con dos dobletes, Olimpia corta una sequía ante Luqueño
Olimpia derrotó (2-4) al Sportivo Luqueño en Itauguá y volvió al triunfo después de cinco juegos sin ganar. Con dobletes de Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz, el Decano remontó el marcador ante un rival que no supo administrar la ventaja numérica ni en el tanteador.
Noviembre 21, 2025 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo vs. Deportivo Recoleta
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. Deportivo Recoleta: Paso a paso
Con el duelo en el estadio Río Parapití, del 2 de Mayo ante el Deportivo Recoleta, prosigue la 21ª fecha del Torneo Clausura.
Noviembre 21, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Fútbol Paraguayo
Blas Riveros y el cariño a la gente de Cerro Porteño
Previo al partido ante Libertad, Blas Riveros habló acerca del juego en sí y también sobre la hinchada de Cerro Porteño. “Yo también le estoy empezando a agarrar cariño a la gente”, aseveró el nacido futbolísticamente en Olimpia.
Noviembre 21, 2025 05:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Olimpia
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Olimpia se miden esta tarde en el estadio Luis Salinas, por la 21ª fecha del Torneo Clausura.
Noviembre 21, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis de la Cruz Zulma Quiñónez
Fútbol Paraguayo
Luis de la Cruz: “Ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”
Al capitán del Sportivo Trinidense, Luis de la Cruz, no le gustó el arbitraje de Zulma Quiñónez. “Ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”, dijo sobre un penal en contra de su equipo.
Noviembre 21, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más