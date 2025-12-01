La Supercopa, fecha y hora confirmadas

El sábado tendremos a un nuevo supercampeón del fútbol paraguayo cuando General Caballero JLM y Cerro Porteño se enfrenten en la Supercopa Paraguay.

Este lunes, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó todos los detalles para el juego. El estadio será el ueno Defensores del Chaco, el sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:00.

General Caballero JLM accedió a esta final al conquistar la Copa Paraguay, mientras que Cerro Porteño, que levantó el Clausura, fue el campeón liguero con más puntos en el año, superando en esta clasificación a Libertad, campeón del Apertura, por 15 puntos.