25 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Pódcast: Cerro Porteño tiene todo para ser campeón

En Hora Deportiva hablamos de Cerro Porteño, que está a un paso de lograr su estrella 35 en la historia del fútbol paraguayo.

Noviembre 25, 2025 06:12 p. m.
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA (1).png

El Ciclón, cada vez más cerca de su estrella 35.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Santiago Riquelme y Alcides Benítez, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el momento de Cerro Porteño, que está a un paso de consagrarse campeón del fútbol paraguayo.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

