28 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Luis Vidal vuelve a hacer historia

El empresario y presidente de Recoleta volvió a hacer historia y en esta oportunidad se convirtió en el jugador más longevo en disputar en la Primera División.

Noviembre 28, 2025 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
ggg.jpg

Vidal y un nuevo récord en el fútbol paraguayo.

Captura: TigoSports

Luis Vidal sigue dejando su huella en el fútbol paraguayo, en el partido frente a Nacional, de la fecha 22 del torneo Clausura 2025 en donde jugó los últimos minutos, convirtiéndose en el más longevo en disputar en la primera división paraguaya.

Antes ya había registrado otros hitos, como ser el más veterano en disputar y anotar en Copa Paraguay con 45 años y 6 meses jugando entonces para Tacuary. Luego, en el 2023, volvió a anotar ya jugando para Recoleta, batiendo ambos récords con 49 años.

En esta oportunidad, Vidal saltó al campo con 51 años, 11 meses y 20 días sobre los 84’ minutos del partido para ser el jugador más longevo en disputar en la Primera.

Fútbol paraguayo Luis Vidal Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Luqueño Olimpia
Fútbol Paraguayo
Con dos dobletes, Olimpia corta una sequía ante Luqueño
Olimpia derrotó (2-4) al Sportivo Luqueño en Itauguá y volvió al triunfo después de cinco juegos sin ganar. Con dobletes de Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz, el Decano remontó el marcador ante un rival que no supo administrar la ventaja numérica ni en el tanteador.
Noviembre 21, 2025 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo vs. Deportivo Recoleta
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. Deportivo Recoleta: Paso a paso
Con el duelo en el estadio Río Parapití, del 2 de Mayo ante el Deportivo Recoleta, prosigue la 21ª fecha del Torneo Clausura.
Noviembre 21, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros
Fútbol Paraguayo
Blas Riveros y el cariño a la gente de Cerro Porteño
Previo al partido ante Libertad, Blas Riveros habló acerca del juego en sí y también sobre la hinchada de Cerro Porteño. “Yo también le estoy empezando a agarrar cariño a la gente”, aseveró el nacido futbolísticamente en Olimpia.
Noviembre 21, 2025 05:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Olimpia
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Olimpia se miden esta tarde en el estadio Luis Salinas, por la 21ª fecha del Torneo Clausura.
Noviembre 21, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis de la Cruz Zulma Quiñónez
Fútbol Paraguayo
Luis de la Cruz: “Ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”
Al capitán del Sportivo Trinidense, Luis de la Cruz, no le gustó el arbitraje de Zulma Quiñónez. “Ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”, dijo sobre un penal en contra de su equipo.
Noviembre 21, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
G6OoItUXkAAEI_b.jfif
Fútbol Paraguayo
No se sacaron ventaja en Santísima Trinidad
Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary no pasaron del empate 1-1 en el inicio de la fecha 21, en compromiso disputado en el Martín Torres de Santísima Trinidad.
Noviembre 20, 2025 07:48 p. m.
Carga Más