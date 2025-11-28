Luis Vidal vuelve a hacer historia

Luis Vidal sigue dejando su huella en el fútbol paraguayo, en el partido frente a Nacional, de la fecha 22 del torneo Clausura 2025 en donde jugó los últimos minutos, convirtiéndose en el más longevo en disputar en la primera división paraguaya.
Antes ya había registrado otros hitos, como ser el más veterano en disputar y anotar en Copa Paraguay con 45 años y 6 meses jugando entonces para Tacuary. Luego, en el 2023, volvió a anotar ya jugando para Recoleta, batiendo ambos récords con 49 años.
En esta oportunidad, Vidal saltó al campo con 51 años, 11 meses y 20 días sobre los 84’ minutos del partido para ser el jugador más longevo en disputar en la Primera.
Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura.
