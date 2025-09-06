06 sept. 2025
Selección Paraguaya

La APF no está detrás de las nacionalizaciones

Miguel Figueredo, vicepresidente de la APF, se refirió a uno de los temas más comentados de la semana.

Septiembre 06, 2025 01:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Milton Giménez, delantero de Boca.

El vicepresidente de la APF, Miguel Figueredo, conversó este sábado con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y durante la entrevista tocó uno de los temas que marcaron la semana: La nacionalización de algunos jugadores.

Días atrás se supo que Milton Giménez, delantero de Boca Juniors, vino al país para completar su proceso de obtención de ciudadanía, mientras que este sábado trascendió que otro jugador de Boca, Ayrton Costa, estaría siguiendo los mismos pasos apuntando a la Selección Paraguaya que va al Mundial del 2026.

Al respecto, Figueredo comentó que en esta oportunidad la APF no se encuentra involucrada en ese proceso, pero que en caso de obtener los documentos ya quedará bajo la jurisdicción del entrenador Gustavo Alfaro.

“No está impulsando la APF estas nacionalizaciones pero si toman la nacionalidad ya dependerá del entrenador. Necesitamos de jugadores de jerarquía en todos los puestos y seguro todos serán evaluados”, expresó en la 1080 AM.

Redacción D10
