El golazo de Diego León en Manchester United

Si bien Diego León, lateral paraguayo de 18 años, aún no tuvo la posibilidad de debutar en la Primera División del Manchester United, viene teniendo minutos en la Sub 21 (categoría Reserva).

Este sábado, en la goleada por 4-1 ante el Tottenham, León se mandó un verdadero golazo, agarrando una pelota en su campo, trasladando, eludiendo a rivales y definiendo de derecha ante la salida del portero.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, León expresó: “Es mi tercer partido en la sub 21, me sirve mucho para agarrar ritmo”.

León, quien hace menos de dos años debutó en Cerro Porteño, se encuentra en el plantel principal del Manchester United y ya debutó en la Selección Mayor de la mano de Gustavo Alfaro.