25 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

El golazo de Diego León en Manchester United

VIDEO. El paraguayo Diego León anotó su primer gol con la camiseta del Manchester United.

Octubre 25, 2025 12:13 p. m.
jdnfksd - copia.jfif

León festeja con sus compañeros el gol.

Si bien Diego León, lateral paraguayo de 18 años, aún no tuvo la posibilidad de debutar en la Primera División del Manchester United, viene teniendo minutos en la Sub 21 (categoría Reserva).

Este sábado, en la goleada por 4-1 ante el Tottenham, León se mandó un verdadero golazo, agarrando una pelota en su campo, trasladando, eludiendo a rivales y definiendo de derecha ante la salida del portero.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, León expresó: “Es mi tercer partido en la sub 21, me sirve mucho para agarrar ritmo”.

“Es mi tercer partido en la sub 21, me sirve mucho para agarrar ritmo”, agregó.

León, quien hace menos de dos años debutó en Cerro Porteño, se encuentra en el plantel principal del Manchester United y ya debutó en la Selección Mayor de la mano de Gustavo Alfaro.

Diego León Manchester United Tottenham
Más contenido de esta sección
16-2-cienciano.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vuelve a donde fue feliz
Carlos Lugo es el nuevo gerente deportivo del Cienciano de Cuzco, Perú, que a principios de este siglo se consagró campeón continental.
Octubre 10, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Paraguayos en el Exterior
Fabián Balbuena acelera su recuperación
El defensor paraguayo Fabián Balbuena está experimentando una recuperación alentadora en el Grêmio, a donde llegó a mitad de temporada.
Octubre 08, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
G2kQKlNXkAAI6a9.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro convierte su primer gol con Fortaleza
Adam Bareiro tuvo su estreno como goleador tras 13 partidos en Fortaleza que dirige el argentino Martín Palermo y que lucha por la permanencia en el Brasileirão.
Octubre 06, 2025 10:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Paraguayos en el Exterior
Héctor Bobadilla sigue de romance con los goles
El delantero paraguayo Héctor Bobadilla sigue su racha goleadora con el Always Ready de Bolivia. El ex Cerro Porteño lleva convertidos 19 goles en lo que va del año.
Octubre 06, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo aplasta en el regreso de la Joya
Julio Enciso regresó a las canchas, tras su lesión en la rodilla. El paraguayo ingresó al minuto 27 del segundo tiempo en la aplastante victoria del Estrasburgo.
Octubre 05, 2025 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
¿Julio Enciso debutará contra el PSG?
El astro paraguayo Julio Enciso podría tener su estreno en la octava jornada de la Ligue 1, informa un medio francés.
Octubre 02, 2025 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más