27 jul 2026
NBA

Filadelfia celebra la llegada de LeBron: “Una ciudad digna de un Rey”

Los Philadelphia 76ers dieron este lunes una entusiasmada bienvenida a LeBron James con la ilusión de que los lleve de regreso a un título de la NBA que no alcanzan desde 1983.

Julio 27, 2026 06:51 p. m. • 
Por Redacción D10
LEBROS.jpg

Lebron tiene nuevo desafío en la NBA.

Foto: Gentileza

“Una ciudad digna de un rey. Bienvenido a Filadelfia”, escribieron los Sixers en el anuncio oficial del fichaje de King James.

Hasta ahora la franquicia había guardado silencio desde que el propio James dio a conocer el viernes que había elegido Filadelfia como su próximo, y probablemente último, destino en la NBA.

Los Sixers publicaron otro mensaje en X en el que revelan el nuevo uniforme de James, con el número 23, colocado en la taquilla del vestuario junto a una corona.

“Estoy entusiasmado de darle la bienvenida a LeBron James a los Philadelphia 76ers”, dijo el dueño principal del equipo, Josh Harris, en el comunicado.

“Uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, sus logros son icónicos”, dijo Harris sobre el máximo anotador histórico de la liga.

Ganador de cuatro anillos, LeBron había avanzado a finales de junio que daba por concluida su etapa en Los Angeles Lakers, a los que condujo al título en 2020.

A sus 41 años, el alero comenzará en octubre su temporada 24 rodeado de un plantel de estrellas incluido Joel Embiid, ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la campaña 2023.

Los Sixers también cuentan con Tyrese Maxey, uno de los jugadores jóvenes más excitantes de la liga, el prometedor VG Edgecombe y el alero Jaylen Brown, recién llegado también a Filadelfia tras una década como figura de los Boston Celtics.

Tras ganar dos títulos con los Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y el último con los Lakers, LeBron tiene la posibilidad de convertirse en el primer jugador en la historia en conquistar el campeonato con cuatro equipos diferentes.

“Estoy deseando ver a LeBron junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey y nuestro talentoso plantel mientras trabajamos para traer un campeonato a Filadelfia”, dijo Harris. “A LeBron y a su familia: estamos agradecidos de que hayan elegido a los 76ers y esperamos con ilusión este próximo capítulo de tu legendaria carrera. ¡Bienvenido a los 76ers!”.

Básquetbol NBA LeBron James
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G9YXgJMWoAEMedS.jpeg
NBA
Los Thunder ganan con 39 de Shai, los Spurs caen de la nube y Jokic se va lesionado
Shai Gilgeous-Alexander anotó 39 puntos este lunes en el triunfo de los Oklahoma City Thunder sobre los Atlanta Hawks, los San Antonio Spurs sumaron ante los Cleveland Cavaliers una nueva derrota y Nikola Jokic abandonó el Miami Heat-Denver Nuggets con una lesión en la rodilla.
Diciembre 30, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
G8gZMdxakAEbAjl.jpg
NBA
La NBA celebra la Navidad con duelos atractivos
La NBA celebrará este jueves su edición número 78 del ‘Christmas Day’, una jornada con cinco partidos y más de 13 horas de retransmisión ininterrumpida que contará con un nuevo cara a cara entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, y un mano a mano simultáneo entre LeBron James y Kevin Durant.
Diciembre 24, 2025 02:22 p. m.
 · 
Redacción D10
San Antonio Spurs v New York Knicks: Emirates NBA Cup - Championship
NBA
Los Knicks conquistaron la NBA Cup 2025
Los New York Knicks vencieron por 124-113 a los San Antonio Spurs en la final disputada en Las Vegas.
Diciembre 17, 2025 12:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Sacramento Kings vs Utah Jazz
NBA
La NBA revisa sus políticas internas tras el arresto de dos figuras
La NBA anunció este lunes que comenzó a revisar las políticas de la liga en torno a la divulgación de lesiones, así como la capacitación y educación de su personal.
Octubre 27, 2025 03:13 p. m.
 · 
Redacción D10
tthunde.jfif
NBA
Los Thunder imponen la ley del campeón
Los Oklahoma City Thunder impusieron este martes, en el día inaugural de la nueva temporada de la NBA, la ley del campeón y, tras recibir sus anillos por el título conquistado el pasado junio, remontaron doce puntos de desventaja ante los Houston Rockets y triunfaron por 125-124 en el Paycom Center de Oklahoma City tras pasar por una doble prórroga.
Octubre 22, 2025 11:50 a. m.