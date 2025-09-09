09 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja ya está en el Nacional de Lima

La Selección Paraguaya ya se encuentra en el estadio Nacional de Lima para disputar el último partido de Eliminatorias ante Perú.

Septiembre 09, 2025 06:20 p. m. • 
Por Redacción D10
GtHgj1gWAAAHh8i.jpg

Diego Gómez, mediocampista de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Cada vez falta menos para ver el último partido de la Albirroja en estas Eliminatorias enfrentando a Perú tras lo que había sido su anticipada clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Las redes sociales de la Albirroja acaban de informar que el bus que traslada a la Selección acaba de llegar al estadio Nacional de Lima, sede del partido ante la ya eliminada Perú.

Con un ambiente óptimo y mucha confianza, los muchachos y el profesor Gustavo Alfaro ya se encuentran en la sede del partido que está marcado para las 20:30.

En minutos más se dará a conocer la formación titular ante Perú, si no existen cambios de último momento, el onceno sería el siguiente: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sandez; Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla y Ángel Romero; Ronaldo Martinez y Tonny Sanabria.

Paraguay se mide con Perú esta noche, a las 20:30, en el estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del argentino Maximiliano Ramirez. La Albirroja está con 25 unidades ocupando el sexto lugar ya clasificada al Mundial 2026. Perú está penúltimo con 12 puntos ya eliminado.

Redacción D10
