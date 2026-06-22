Peña confía en la clasificación albirroja

“Yo creo que Paraguay va a pasar a los dieciseisavos, y yo creo que va a pasar ese partido y va a jugar los octavos de final. Ahí, quién sabe”, dijo Peña a periodistas tras encabezar un acto de gobierno para conmemorar los 34 años de la promulgación de la Constitución del país suramericano.

Paraguay cayó estrepitosamente por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en la Copa del Mundo, pero se repuso en la segunda fecha tras derrotar de manera épica por 0-1 a la Turquía de Kenan Yildiz y Arda Guler, contra la que jugó con un futbolista menos toda la segunda mitad del partido.

En la última jornada de la zona, la Albirroja buscará sellar este jueves su pase a la ronda de dieciseisavos de final ante Australia, mientras que Estados Unidos, que ya aseguró el liderato, se verá las caras con la eliminada Turquía.

Si avanza a la siguiente fase como tercera de grupo, hay probabilidad de que la Albirroja se enfrente en la siguiente fase del torneo a la poderosa Alemania, primera del grupo E.

Pero en caso de vencer a Australia, el equipo del seleccionador argentino Gustavo Alfaro asegurará la segunda posición del grupo D y se enfrentará al segundo mejor ubicado del G, que tras dos fechas es Irán.