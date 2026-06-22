22 jun. 2026
Selección Paraguaya

Peña confía en la clasificación albirroja

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que la selección Albirroja, avanzará al menos hasta los octavos de final de la Copa del Mundo, donde marcha en la tercera posición del grupo D después de dos jornadas.

Junio 22, 2026 01:23 p. m. • 
Por Redacción D10
REUNION DE MISNISTROS CON EL PRESIDENTE SANTIAGO PEÑA_14_67650025.jpg

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Foto: Dardo Ramírez - UH

“Yo creo que Paraguay va a pasar a los dieciseisavos, y yo creo que va a pasar ese partido y va a jugar los octavos de final. Ahí, quién sabe”, dijo Peña a periodistas tras encabezar un acto de gobierno para conmemorar los 34 años de la promulgación de la Constitución del país suramericano.

Paraguay cayó estrepitosamente por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en la Copa del Mundo, pero se repuso en la segunda fecha tras derrotar de manera épica por 0-1 a la Turquía de Kenan Yildiz y Arda Guler, contra la que jugó con un futbolista menos toda la segunda mitad del partido.

En la última jornada de la zona, la Albirroja buscará sellar este jueves su pase a la ronda de dieciseisavos de final ante Australia, mientras que Estados Unidos, que ya aseguró el liderato, se verá las caras con la eliminada Turquía.

Si avanza a la siguiente fase como tercera de grupo, hay probabilidad de que la Albirroja se enfrente en la siguiente fase del torneo a la poderosa Alemania, primera del grupo E.

Pero en caso de vencer a Australia, el equipo del seleccionador argentino Gustavo Alfaro asegurará la segunda posición del grupo D y se enfrentará al segundo mejor ubicado del G, que tras dos fechas es Irán.

Selección Paraguaya Santiago Peña Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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