Édgar Benítez confía en la reacción de Paraguay y apuesta por Gabriel Ávalos ante Australia

El exalbirroja, Édgar Benítez, analizó el presente de la Albirroja y se mostró optimista de cara al compromiso frente a Australia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Norteamérica 2026.

El exatacante destacó la mejoría mostrada por el combinado guaraní luego del duro estreno mundialista, en el que cayó por 4-1 ante Estados Unidos. “Cambió la cara después de lo que fue el debut”, expresó Benítez, resaltando la reacción del equipo paraguayo tras la contundente derrota inicial.

Asimismo, el exalbirrojo se mostró confiado en las condiciones del plantel dirigido por Gustavo Alfaro para enfrentar a los australianos. “Tenemos jugadores de buen pie y rápidos que pueden marcar la diferencia ante Australia”, señaló, apuntando a las virtudes ofensivas del equipo nacional.

En cuanto a la conformación del ataque, Benítez dejó clara su postura y respaldó la presencia de Gabriel Ávalos desde el arranque. “Para mí, Ávalos de titular es lo ideal, puede hacerle difícil la tarea a los centrales”, reflexionó el exseleccionado, convencido de que el delantero puede ser una pieza clave para que la Albirroja consiga un resultado positivo en un partido determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Cabe recordar que Édgar Benítez sabe de marcar goles importantes con la camiseta albirroja. El exdelantero fue el autor del tanto del empate 1-1 frente a Ecuador en Quito, un resultado clave en las Eliminatorias Sudamericanas 2010 para encaminarnos a Sudáfrica que después sería el Mundial histórico de nuestra selección y uno de los recuerdos más destacados de su paso por la Albirroja.