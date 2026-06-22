“Si estamos juntitos, podemos ser más”

“Paraguay siempre estuvo. A veces uno quiere, pero no se puede. Hay circunstancias que juegan. Lo que nos espera por delante contra Australia es muy difícil. Nosotros sentimos que si estamos todos juntitos podemos ser más”, afirmó.

En otro momento, el entrenador se mostró feliz por el acompañamiento que está teniendo el equipo nacional en Estados Unidos, principalmente en el último juego contra Turquía. “Es hermoso. Ojalá puedan venir más. Ojalá demos el paso que necesitamos dar frente a Australia y sumemos más gente, no solamente la que está viviendo acá”, manifestó al respecto.

Por último, Alfaro hizo hincapié en los precios de las entradas: “Viajar hoy está muy difícil, porque es muy costoso. En los Mundiales se sobredimensionan los precios y por eso uno entiende el sacrificio que hace la gente. El fútbol no puede ser un negocio, porque lo tenemos que disfrutar la mayoría, no un grupo selecto”.