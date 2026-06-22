22 jun. 2026
Selección Paraguaya

“Si estamos juntitos, podemos ser más”

Gustavo Alfaro, seleccionador de la Albirroja, mantuvo ayer una charla informal con los periodistas paraguayos que cubren las actividades de la Selección en San José, y apeló a la unión de todos en esta Copa del Mundo.

Junio 22, 2026 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
T�rkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026

Alfaro y un abrazo emotivo con Enciso.

RICHARD HEATHCOTE/Getty Images via AFP

“Paraguay siempre estuvo. A veces uno quiere, pero no se puede. Hay circunstancias que juegan. Lo que nos espera por delante contra Australia es muy difícil. Nosotros sentimos que si estamos todos juntitos podemos ser más”, afirmó.

En otro momento, el entrenador se mostró feliz por el acompañamiento que está teniendo el equipo nacional en Estados Unidos, principalmente en el último juego contra Turquía. “Es hermoso. Ojalá puedan venir más. Ojalá demos el paso que necesitamos dar frente a Australia y sumemos más gente, no solamente la que está viviendo acá”, manifestó al respecto.

Por último, Alfaro hizo hincapié en los precios de las entradas: “Viajar hoy está muy difícil, porque es muy costoso. En los Mundiales se sobredimensionan los precios y por eso uno entiende el sacrificio que hace la gente. El fútbol no puede ser un negocio, porque lo tenemos que disfrutar la mayoría, no un grupo selecto”.

Selección Paraguaya Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260620_100906.jpg
Selección Paraguaya
El enojo de la Joya Julio Enciso
La Joya Julio Enciso se mostró muy enojado en zona mixta luego del triunfo ante Turquía y pidió más confianza en el equipo.
Junio 20, 2026 10:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20260620_083537.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Estábamos convencidos”
El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, destacó el convencimiento de sus jugadores para el triunfo 0-1 ante Turquía.
Junio 20, 2026 08:36 a. m.
 · 
Redacción D10
20260620_082058.jpg
Selección Paraguaya
Matías Galarza: “Se demostró la raza guaraní”
El centrocampista Matías Galarza, autor del gol con el que Paraguay se impuso a Turquía por 0-1 en la segunda fecha del grupo D de la Copa del Mundo, destacó tras el partido la entrega del equipo y la demostración de “raza guaraní” de los jugadores.
Junio 20, 2026 08:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20260620_081641.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Cuando a Paraguay lo dan por muerto es cuando más miedo hay que tenerle”
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, celebró la entrega y predisposición con la que afrontó el equipo albirrojo el duelo contra Turquía (0-1), a pesar de haber vivido “un carrusel de emociones permanente”.
Junio 20, 2026 08:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Turquía Paraguay
Selección Paraguaya
¡Es la garra guaraní!: Paraguay sufre, pero mete un triunfazo en el Mundial
Paraguay saboreó su primera victoria en la Copa del Mundo 2026 al derrotar a Turquía por 0-1. Matías Galarza anotó poco antes del segundo minuto del primer tiempo y sirvió para sumar de a tres en un partido muy sufrido y marcado por una increíble expulsión de Miguel Almirón.
Junio 20, 2026 02:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Miguel Almirón sufre la “Ley Prestianni”
Miguel Almirón fue expulsado del partido ante Turquía por taparse la boca mientras charlaba con un rival; el árbitro fue al VAR y decidió aplicar la “Ley Prestianni”.
Junio 20, 2026 12:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más