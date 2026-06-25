24 jun. 2026
Selección Paraguaya

Andrés Cubas: “Debemos ser un equipo inteligente”

Andrés Cubas valoró el incremento de nivel en la Copa, y apuntó a conseguir un triunfo para sellar la clasificación.

Junio 24, 2026 09:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Andrés Cubas paraguay

Andrés Cubas, mediocampista de la Selección Paraguaya.

Santiago Riquelme - Enviado Especial.

El mediocampista Andrés Cubas será titular en el partido ante Australia, completando su tercer juego desde el inicio en la Copa del Mundo.

El volante analizó el compromiso por la fecha 3, y la obligación que tiene la Albirroja de conseguir un resultado positivo a lo que expuso: “Debemos ser un equipo inteligentes, de sacarlo de su zona de confort, debemos ser pacientes y contundentes, la clave será el buen manejo de pelota y aprovechar las chances que podamos conseguir para crecer en confianza”.

Con respecto a cómo se puede presentar el duelo, Cubas sumó a su reflexión: “Si se repliegan y ceden la pelota tenderemos el control, y será un juego diferente al último, pero es algo con el que vamos a tener que trabajar, esperemos tener el control para tomar la iniciativa desde el inicio”.

Uno de los puntos abordados por Cubas fue la pausa de hidratación, a lo que apuntó el futbolista: “Son las reglas pero nosotros debemos de afrontarlo con la intensidad de una Copa, y para ellos estamos mentalizados en hacer nuestro juego, prevalecer en el campo en lo que sabemos, e ir adaptándonos de acuerdo como corren los minutos”, remarcando acerca del estadio Bahía de San Francisco, donde se consiguió ganar a Turquía: “Escenario importante, esperemos que vuelva a tener un lindo marco, pero para nosotros lo más importante es estar concentrados, y dejar todo en cancha por la victoria”.

Paraguay enfrenta este jueves 25 a Australia en San Francisco, California, a partir de las 23:00.

Mundial FIFA 2026 Andrés Cubas Selección Paraguaya
Redacción D10
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