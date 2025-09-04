04 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja tiene su onceno para volver a la Copa del Mundo

Gustavo Alfaro definió su onceno titular para buscar ante Ecuador el pasaje de retorno a una Copa del Mundo. ¡ES HOY QUERIDA ALBIRROJA!

Septiembre 04, 2025 07:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Gst2KkRXgAAf2Ad.jpg

Gustavo Alfaro, el técnico de la Selección Paraguaya que nos devolverá al Mundial.

@Albirroja

Paraguay ya tiene todo listo para el choque con Ecuador por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El seleccionador Gustavo Alfaro ya confirmó el equipo que saldrá a jugarle a Ecuador en busca del ansiado regreso a la Copa del Mundo.

Este es el equipo de Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez y Ramón Sosa; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

Con 24 unidades, la Albirroja está quinta en la clasificación. Con un punto o perdiendo Venezuela ante Argentina, Paraguay volverá a decir presente en una Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Gustavo Alfaro
Redacción D10
