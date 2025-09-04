La Albirroja tiene su onceno para volver a la Copa del Mundo

Paraguay ya tiene todo listo para el choque con Ecuador por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El seleccionador Gustavo Alfaro ya confirmó el equipo que saldrá a jugarle a Ecuador en busca del ansiado regreso a la Copa del Mundo.

Este es el equipo de Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez y Ramón Sosa; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

Con 24 unidades, la Albirroja está quinta en la clasificación. Con un punto o perdiendo Venezuela ante Argentina, Paraguay volverá a decir presente en una Copa del Mundo.