La Albirroja parte de Ypané con una efervescencia terrible

Cada vez falta menos para el trascendental compromiso entre Paraguay y Ecuador a cumplirse este jueves desde las 20:30 horas en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

La expectativa es gigante porque este partido ante los ecuatorianos podría significar la vuelta de la Albirroja a una Copa del Mundo.

El bus de la delegación albirroja partió del Centro de Aldo Rendimiento de Ypané alrededor de las 17:00 y ya se dirige rumbo al coliseo más importante de nuestro país.

Cientos de hinchas, como es costumbre, se llegaron hasta el lugar de concentración de la Albirroja para dejar su aliento a los jugadores.

El bus pasará por el tradicional Mercado 4 antes de llegar a Sajonia.