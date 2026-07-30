Libertad confirma tres novedades médicas

El cuerpo médico del Club Libertad dio a conocer un nuevo reporte sobre la situación física de tres integrantes de su plantel. En el caso de Lorenzo Melgarejo, él sufrió un desgarro muscular y estará varias semanas fuera de las canchas, mientras que Gustavo Aguilar aguarda estudios para confirmar el alcance de su lesión. Por su parte, Hugo Fernández continúa evolucionando favorablemente de su recuperación postoperatoria.

El club informó este jueves el estado de salud de tres futbolistas del plantel principal, con novedades importantes de cara a los próximos compromisos del Clausura 2026 y la Copa Paraguay, las dos competencias donde será protagonista el equipo de Nelson Haedo Valdez.

La noticia más relevante pasa por Lorenzo Melgarejo, quien fue diagnosticado con un desgarro muscular en el músculo abductor del muslo izquierdo. Según el parte médico oficial, el delantero tendrá un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y seis semanas, por lo que se perderá una parte importante de la competencia y quedará descartado para los próximos encuentros del Gumarelo.

Otro de los jugadores que preocupa al cuerpo técnico es Gustavo Aguilar, quien presenta una probable lesión muscular en la cara posterior del muslo izquierdo. El club informó que el futbolista será sometido a estudios complementarios para determinar con precisión la gravedad de la dolencia y establecer el tiempo de inactividad.

En tanto, las noticias son alentadoras respecto a Hugo Fernández. El mediocampista completó 20 semanas de trabajos de recuperación tras su intervención quirúrgica y continúa cumpliendo el plan de rehabilitación diseñado por el departamento médico, sin presentar contratiempos en su evolución.

Con este panorama, el DT deberá reorganizar algunas piezas del equipo, especialmente ante la ausencia confirmada de Melgarejo, una de las principales referencias ofensivas del conjunto albinegro. Mientras tanto, el club permanecerá atento a los resultados médicos de Aguilar y seguirá monitoreando la recuperación de Fernández, con la expectativa de contar con ambos lo antes posible.