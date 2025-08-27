Kelsy y Faya, entre las caras nuevas de la Vinotinto

Según el listado publicado por la Vinotinto X, el seleccionador Fernando ‘Bocha’ Batista también sumó al arquero Cristopher Varela, el defensor Ronald Hernández y al mediocampista Daniel Pereira en su lista de 32 jugadores.

Entre las ausencias más destacadas figura la de Yangel Herrera, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión.

La Vinotinto, que busca clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de una Copa del Mundo, ocupa actualmente el séptimo lugar en las eliminatorias suramericanas con 18 puntos, solo una posición por debajo de Colombia —sexta con 22— y a seis peldaños de Argentina, líder de la tabla con 35 enteros.

Venezuela visitará a Argentina el próximo 4 de septiembre en el Estadio Monumental, casa del River Plate, y luego recibirá a Colombia el 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

Lista de convocados:

- Porteros: Rafael Romo (Universidad Católica-ECU), Wuilker Faríñez (Águilas Doradas-COL), Alain Baroja (Always Ready-COL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira-VE).

- Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP), Alexander González (Emelec-ECU), Nahuel Ferraresi (São Paulo-BRA), Josua Mejías (Debreceni Vasutas SC-HUN), Jhon Chancellor (Universidad Católica-ECU), Wilker Ángel (Juventude-BRA), Christian Makoun (Levski Sofía-BUL), Carlos Vivas (La Equidad-COL), Miguel Navarro (Talleres-ARG), Roland Hernández (Atlanta United-USA).

- Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira-VE), José Martínez (Corinthians-BRA), Tomás Rincón (Santos-BRA), Cristian Cásseres (Toulouse-FRA), Leonardo Flores (Bucaramanga-COL), Daniel Pereira (Austin FC-USA), Jorge Yriarte (WKS Slask Wroclaw-POL), Eduard Bello (Universidad Católica-CHI), David Martínez (Los Ángeles-USA), Yefferson Savarino (Botafogo-BRA), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Yeferson Soteldo (Fluminense-BRA), Gleiker Mendoza (Kryvbas-UCR), Jhon Murillo (América de Cali-COL), Matías Lacava (Ulsan HD-JPN).

- Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo-ESP), Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA), Josef Martínez (San José Earthquakes-USA).