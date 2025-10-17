17 oct. 2025
Fútbol Internacional

Julio Enciso, titular frente al PSG

El delantero paraguayo Julio Enciso está anunciado como titular en el Estrasburgo, que hoy visita al poderoso PSG.

Octubre 17, 2025 02:49 p. m.
WhatsApp Image 2025-10-17 at 15.04.15.jpeg

Julio Enciso parte desde el vamos en el Racing Estrasburgo.

Foto: Gentileza

El Racing de Estrasburgo anunció este viernes al delantero paraguayo Julio Enciso como titular en la zona de ataque para enfrentar el partido en el Parque de los Príncipes al poderoso PSG, que comenzará a las 15:45.

Será la primera titularidad con su nuevo club, en lo que será el segundo juego del internacional albirrojo, que se perdió los dos partidos amistosos con la Selección en la gira asiática, justamente para recuperarse completamente de su lesión.

El pasado 5 de octubre debutó oficialmente con la camiseta del Racing Estrasburgo, que en esa ocasión se impuso por 5-0 ante el Angers en partido correspondiente a la fecha 7 de la Ligue 1 2025/2026. La Joya estuvo 18 minutos en cancha.

El ariete paraguayo tuvo que esperar casi cuatro meses para volver a tener acción en un cotejo oficial. La espera del ex Libertad llegó a su fin cuando al minuto 72 ingresó en reemplazo de Félix Lemaréchal.

Amistoso Internacional Julio Enciso Estrasburgo
Más contenido de esta sección
CRISTIANO RONALDO.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano lidera la lista Forbes y Lamine Yamal se cuela en el top 10
El portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar un año más la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados en 2025, con 239 millones de euros.
Octubre 16, 2025 03:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Bryan Angulo.jpg
Fútbol Internacional
Siguen los atentados contra jugadores en Ecuador
Poco tiempo después del asesinato de Jonathan Speedy González, ex jugador de Olimpia, vuelven a atentar contra la vida de otro jugador en la zona costera en Ecuador en donde la violencia es extrema.
Octubre 16, 2025 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
dsnfdf.jfif
Fútbol Internacional
Inglaterra planea preparar el Mundial de 2026 en Miami
Inglaterra, primera selección europea ya clasificada para la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está en conversaciones con el exinternacional David Beckham para preparar el torneo en el centro de entrenamiento del Inter de Miami, club que preside.
Octubre 16, 2025 12:06 p. m.
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre para preparar el Mundial de 2026
La selección brasileña anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial de 2026.
Octubre 16, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
diego gómez_63653335.jpg
Fútbol Internacional
Alderete y Gómez, con molestias a la Premier
Los paraguayos que formaron parte del plantel de Paraguay que disputó dos amistosos en Japón, fueron regresando en las últimas horas a sus respectivos clubes, tanto a lo largo de América como en Europa, de cara al regreso de la competencia en sus respectivas ligas.
Octubre 16, 2025 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Franco Mastantuono
Fútbol Internacional
Cubarsí, Huijsen, Guler y Mastantuono, entre los 25 finalistas al Golden Boy
Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024.
Octubre 15, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más