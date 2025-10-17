Julio Enciso, titular frente al PSG

El Racing de Estrasburgo anunció este viernes al delantero paraguayo Julio Enciso como titular en la zona de ataque para enfrentar el partido en el Parque de los Príncipes al poderoso PSG, que comenzará a las 15:45.

Será la primera titularidad con su nuevo club, en lo que será el segundo juego del internacional albirrojo, que se perdió los dos partidos amistosos con la Selección en la gira asiática, justamente para recuperarse completamente de su lesión.

El pasado 5 de octubre debutó oficialmente con la camiseta del Racing Estrasburgo, que en esa ocasión se impuso por 5-0 ante el Angers en partido correspondiente a la fecha 7 de la Ligue 1 2025/2026. La Joya estuvo 18 minutos en cancha.

El ariete paraguayo tuvo que esperar casi cuatro meses para volver a tener acción en un cotejo oficial. La espera del ex Libertad llegó a su fin cuando al minuto 72 ingresó en reemplazo de Félix Lemaréchal.