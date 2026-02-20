Gustavo Alfaro: “Hoy es mucho más fácil querer ser parte de la Albirroja”

El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, estuvo presente este viernes en La Huerta observando el partido entre Libertad y Rubio Ñu y aprovechó para charlar con Radio Monumental 1080 AM sobre la Albirroja y lo que viene.

Víctor Villalba, periodista de Fútbol a lo Grande, le consultó al seleccionador albirrojo sobre Mauricio, el volante brasileño del Palmeiras que se nacionalizó paraguayo y que a partir de ahora puede ser considerado por Alfaro.

La respuesta del DT de Paraguay fue contundente, asegurando que todos los jugadores que sean elegibles van a ser considerados, pero dejando en claro que respetará al plantel que estuvo en los peores momentos y que logró la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“En un momento cuando yo llegué aquí era como que había que ir a buscarlos y tratar de generar esa necesidad de que se puedan nacionalizar para ser parte de la selección. Yo tengo una postura muy clara desde ahí en adelante, todos tienen el derecho a ser parte de la Selección Nacional, pero que la demostración tiene que ser de parte de ellos y no nuestra”, comenzó diciendo Alfaro.

“Todo jugador que esté en condiciones de ser parte de la selección es considerado, no digo que no, pero sí, de pronto, hoy es mucho más fácil querer ser parte de la Selección de Paraguay cuando está clasificada a jugar en una Copa del Mundo, que cuando en otro momento estaba para recibir todas las cachetadas y las críticas, ahí es donde uno tiene que tener memoria, tiene que respaldar a los jugadores que hicieron parte a este lindo presente que Paraguay juegue la Copa del Mundo, obviamente sin dañar al grupo que tenemos que es extraordinario. Ahora, si tenemos un jugador que marca la diferencia con respecto a cualquier otro obviamente que va a ser tenido en cuenta, pero yo personalmente no hablé con ninguno”, agregó de forma contundente.

Los próximos dos partidos de la Albirroja serán en marzo. El 27 ante Grecia en Atenas y el 31 frente a Marruecos en Lens.