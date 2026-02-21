Alfaro, tajante sobre Olveira y los arqueros de la Albirroja

El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro, habló con Radio Monumental 1080 AM y fue categórico cuando le preguntaron por el presente de los arqueros de Paraguay.
Víctor Villalba, periodista de Fútbol a lo Grande, le consultó al seleccionador paraguayo si está preocupado por la situación de los arqueros de Paraguay, que en muchos casos no están teniendo continuidad en sus clubes, y al mismo tiempo por el momento de Gastón Olveira, quien estará disponible para ser elegible.
Alfaro respondió sin vueltas: “Preocupado obviamente, más que nada yo digo, me parece, con todo respeto, más allá de Gastón (Olveira) o de los arqueros que tampoco tienen continuidad que estuvieron parte de la Selección, como el caso de Gatito (Fernández), Espínola (Juan), o de pronto todos los arqueros que fueron parte en ese aspecto, la pregunta que hay que hacerse es por qué Paraguay llega a esta realidad donde no se puede tener ese nivel de arqueros que tuvo en su historia, desde el Gato Fernández, de Ever Almeida, más allá de que Ever fue nacionalizado, el caso Chilavert (José Luis), de Villar (Justo), de pronto son lugares donde nosotros tenemos que tratar de todavía encontrar la mejor puesta a punto en ese sentido”.
Ante esto, Alfaro deja en claro que es un puesto que le preocupa de cara al Mundial. El combo de amistosos de marzo ante Grecia y Marruecos será importante para seguir probando jugadores.