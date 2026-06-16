16 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

El sexto día de competencia de la Copa del Mundo trae partidos más que atrayentes. Acá la guía para este martes 16 de junio.

Junio 16, 2026 10:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026

Vista del estadio de la Bahía de San Francisco, donde se cerrará la jornada de este martes.

Foto: AFP

El Mundial 2026 sigue su curso y en esta jornada saltan a escena varios equipos candidatos como son Argentina y Francia, los finalistas de la edición anterior disputada en Qatar. La jornada será intensa, con juegos desde las 16.00.

Por el Grupo I, Francia debutará contra Senegal, desde las 16.00 en el estadio de Nueva York. Ambos registran un único enfrentamiento en este nivel con victoria africana por la mínima en el 2002, por lo que este duelo, que será dirigido por Alireza Faghani de Irán, tiene sabor a revancha. Por este mismo grupo, desde las 19.00, Irak medirá la fuerza de la Noruega de Haaland. Este encuentro será en Boston con el arbitraje del gabonés Pierre Chislain Atcho.

En tanto que el Grupo J se abrirá a las 22.00 con el choque de la vigente campeona del mundo, Argentina, enfrentando a Argelia. Este lance será en Kansas con Szymon Marciniak como árbitro principal. La jornada se cerrará ya en la madrugada de nuestro país, cuando desde las 01.00 en San Francisco y con arbitraje Dahane Baida de Mauritania, jueguen Austria y Jordania.

MARTES 16 DE JUNIO

16.00: Francia vs. Senegal (GEN, El Trece)
19.00: Irak vs. Noruega (Unicanal)
22.00: Argentina vs. Argelia (GEN, El Trece, VS Youtube)
01.00: Austria vs. Jordania (GEN, El Trece)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12 Personal TV: Canal 12 o 51 Claro TV: Canal 16 Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10 Personal Flow: Canal 10 IPTV Copaco: Canal 13 Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8 Personal TV: Canal 17 o 23 Claro TV: Canal 20 Copaco IPTV: 27

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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