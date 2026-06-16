Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 sigue su curso y en esta jornada saltan a escena varios equipos candidatos como son Argentina y Francia, los finalistas de la edición anterior disputada en Qatar. La jornada será intensa, con juegos desde las 16.00.

Por el Grupo I, Francia debutará contra Senegal, desde las 16.00 en el estadio de Nueva York. Ambos registran un único enfrentamiento en este nivel con victoria africana por la mínima en el 2002, por lo que este duelo, que será dirigido por Alireza Faghani de Irán, tiene sabor a revancha. Por este mismo grupo, desde las 19.00, Irak medirá la fuerza de la Noruega de Haaland. Este encuentro será en Boston con el arbitraje del gabonés Pierre Chislain Atcho.

En tanto que el Grupo J se abrirá a las 22.00 con el choque de la vigente campeona del mundo, Argentina, enfrentando a Argelia. Este lance será en Kansas con Szymon Marciniak como árbitro principal. La jornada se cerrará ya en la madrugada de nuestro país, cuando desde las 01.00 en San Francisco y con arbitraje Dahane Baida de Mauritania, jueguen Austria y Jordania.

MARTES 16 DE JUNIO

16.00: Francia vs. Senegal (GEN, El Trece)

19.00: Irak vs. Noruega (Unicanal)

22.00: Argentina vs. Argelia (GEN, El Trece, VS Youtube)

01.00: Austria vs. Jordania (GEN, El Trece)

Guía de canales

GEN

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Trece

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Unicanal

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