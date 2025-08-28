Junior Alonso confía en remontar el clásico de Belo Horizonte

El defensor paraguayo Junior Alonso lamentó la caída de su equipo, Atlético Mineiro, contra su tradicional rival en el estado de Minas Gerais, Cruzeiro, por 2-0 en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa de Brasil.

“Creo que es difícil hablar, ¿verdad? (luego de la derrota). Lo que tenemos que hacer es demostrarlo en el campo”, dijo el experimentado jugador de 32 años.

El seleccionado paraguayo sigue creyendo en la clasificación del Mineiro, que jugará la vuelta el próximo 25 de octubre.

“No es una diferencia enorme, así que podemos estar seguros de que lucharemos hasta el final”, dijo Alonso.