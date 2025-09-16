16 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso ya entrenó con el Estrasburgo

Julio Enciso participó este martes por primera vez de la sesión de entrenamiento con sus compañeros, luego de haber estado trabajando de manera diferenciado.

Septiembre 16, 2025 03:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

El jugador paraguayo estuvo también ausente en el último combo de las Eliminatorias.

Foto: Gentileza - Julio Enciso

El ofensivo paraguayo Julio Enciso participó este martes en horas de la mañana (en Francia) por primera vez de una sesión entera con el equipo al que se incorporó el pasado 1 de septiembre, Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, luego de que en junio se haya sometido a una cirugía en la rodilla.

Según informó un medio alsaciano, en donde está la región de Estrasburgo, la Joya se mostró muy cómodo durante los ejercicios en espacios reducidos incluidos en el programa de entrenamiento”.

La vuelta a la normalidad de los entrenamientos por parte parte del jugador de 21 años se da dos días después de que Racing consiguiera vencer por 1-0 a Le Havre, lo que ubica a su club en el quinto lugar, con tres partidos ganados y uno perdido.

Julio Enciso Ligue 1 Francia
Redacción D10
