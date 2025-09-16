Julio Enciso ya entrenó con el Estrasburgo

El ofensivo paraguayo Julio Enciso participó este martes en horas de la mañana (en Francia) por primera vez de una sesión entera con el equipo al que se incorporó el pasado 1 de septiembre, Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, luego de que en junio se haya sometido a una cirugía en la rodilla.

Según informó un medio alsaciano, en donde está la región de Estrasburgo, la Joya se mostró muy cómodo durante los ejercicios en espacios reducidos incluidos en el programa de entrenamiento”.

La vuelta a la normalidad de los entrenamientos por parte parte del jugador de 21 años se da dos días después de que Racing consiguiera vencer por 1-0 a Le Havre, lo que ubica a su club en el quinto lugar, con tres partidos ganados y uno perdido.