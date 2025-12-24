São Paulo ficha a Carlos Coronel

El portero paraguayo Carlos Coronel se convirtió este miércoles en nuevo jugador del São Paulo de la Primera División de Brasil. El golero de 28 años, con presencia en la Albirroja, deja el fútbol norteamericano.

Coronel, nacido en Porto Murtinho, Brasil, frontera con la ciudad de Carmelo Peralta de Paraguay, estuvo las últimas temporadas en el New York Red Bull de la MLS. En el 2023, al tener madre paraguaya, se naturalizó paraguayo para jugar en la Albirroja.

Según publican varios medios del vecino país, el São Paulo acordó por dos años con el jugador que se encontraba con destino incierto tras quedar libre del New York. En el Tricolor, el golero tendrá como compañero a otro albirrojo, Damián Bobadilla.