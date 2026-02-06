06 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso y un momento excepcional

Julio Enciso anda teniendo un estupendo arranque de año con el Racing de Estrasburgo.El delantero paraguayo fue determinante en la victoria y clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa de Francia.

Febrero 06, 2026 05:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

La bandera paraguaya no faltó en las manos de Julio Enciso durante la celebración por el pase a cuartos.

Foto: Gentileza - Julio Enciso

Julio Enciso aportó dos golazos para el triunfo (3-1) del Racing de Estrasburgo sobre el AS Mónaco. Con este doblete, Enciso ya suma siete tantos en sus últimos ocho encuentros. Además, en este mismo periodo, acumula tres asistencias.

En la fase previa ocupó un lugar en el equipo ideal de esa competición y tras lo hecho el jueves, volvió a integrar este selecto onceno.

El jugador guaraní, desde que volvió tras una lesión que lo mantuvo alejado por varios meses y que pospuso su debut en el fútbol francés, no solo está agarrando ritmo, sino también se está amigando con el gol.

Esto es una buena noticia para Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, ya que el delantero es un hombre importante en la Albirroja que jugará el Mundial 2026.

Julio Enciso Estrasburgo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez, recuperado de sus molestias musculares
El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, ya se ha recuperado de los problemas musculares que le hicieron perderse el último partido de Premier League.
Febrero 05, 2026 11:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Cuenca.jpg
Paraguayos en el Exterior
Hugo Cuenca cambia de club en el viejo continente
El delantero paraguayo Hugo Cuenca deja el Genoa de Italia para continuar su carrera en un equipo de la segunda división del fútbol español.
Febrero 02, 2026 05:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero.jfif
Paraguayos en el Exterior
Lo que dijo el entrenador de Boca luego del estreno de Ángel Romero
Ángel Romero disputó un excelente partido este domingo en su debut con Boca Juniors en La Bombonera. El paraguayo fue tendencia en las redes hasta el punto de ser comparado con un estreno parecido con el de Juan Román Riquelme.
Febrero 02, 2026 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Boca.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero debuta en Boca Juniors generando un penal
El delantero paraguayo Ángel Romero debutó oficialmente en Boca Juniors siendo clave en uno de los goles del triunfo ante Newell’s Old Boys.
Febrero 01, 2026 10:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Estrasburgo de Julio Enciso cae ante el PSG
El Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso teniendo un partidazo, cayó de local ante el PSG por la fecha 20 de la Ligue 1 de Francia.
Febrero 01, 2026 08:10 p. m.
 · 
Redacción D10
sdbfsd.jpg
Paraguayos en el Exterior
¿Qué pasa con Alexis Duarte en el Santos?
VIDEO. Interna fuerte en el Santos. El futuro de Alexis Duarte es incierto y Gabigol salió a romper el silencio.
Febrero 01, 2026 07:02 p. m.
Carga Más