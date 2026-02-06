Julio Enciso y un momento excepcional

Julio Enciso aportó dos golazos para el triunfo (3-1) del Racing de Estrasburgo sobre el AS Mónaco. Con este doblete, Enciso ya suma siete tantos en sus últimos ocho encuentros. Además, en este mismo periodo, acumula tres asistencias.

En la fase previa ocupó un lugar en el equipo ideal de esa competición y tras lo hecho el jueves, volvió a integrar este selecto onceno.

El jugador guaraní, desde que volvió tras una lesión que lo mantuvo alejado por varios meses y que pospuso su debut en el fútbol francés, no solo está agarrando ritmo, sino también se está amigando con el gol.

Esto es una buena noticia para Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, ya que el delantero es un hombre importante en la Albirroja que jugará el Mundial 2026.