Básquet: Victoria de Olimpia Kings

Se completó la décima fecha de la Liga Nacional de básquet masculino de primera división, con victorias de Olimpia Kings y San José, para continuar en la parte alta de la clasificación.

Mayo 15, 2026 04:45 p. m.
El Decano se impuso de visitante a Félix Pérez Cardozo.

Los Kings vencieron como visitante en el Efigenio González por 86 a 77 al elenco de Félix Pérez Cardozo, mientras que en duelo de dos de los tres grandes favoritos del certamen nacional, el Deportivo San José se impuso en casa a Colonias Gold el marcador de 87-76.

En otros compromisos, Amambay batió con contundencia por 108 a 68 al elenco de San Alfonzo y Deportivo Campoalto doblegó a Ciudad Nueva por 77 a 64.

Posiciones: Olimpia Kings 19 puntos, San José 17, Colonias Gold 16, Félix Pérez 14, Amambay 14, Campoalto 14, Ciudad Nueva 12 y San Alfonzo 11.

La próxima fecha del apasionante campeonato paraguayo será programada y anunciada en las próximas horas por la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

Shai Gilgeous Alexander
OKC se reivindica y Detroit da un golpe en la mesa contra Boston
En el día en el que la NBA honra la memoria del líder de los derechos civiles Martin Luther King, los Oklahoma City Thunder se reivindicaron con un sólido triunfo contra los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons dieron un golpe en la mesa en el cruce con los Boston Celtics, y los New York Knicks tocaron fondo con una humillación en casa ante los Dallas Mavericks.
Enero 20, 2026 06:48 a. m.
Redacción D10
Anthony Edwards
Edwards frena a los Spurs y los Knicks presionan a los Pistons
Anthony Edwards firmó este domingo la canasta decisiva para tumbar a los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder lo aprovecharon para ampliar su ventaja sobre los texanos en el Oeste de la NBA, en una jornada en la que los New York Knicks triunfaron en Portland para prolongar su presión sobre los Detroit Pistons, líderes del Este.
Enero 12, 2026 07:39 a. m.
Redacción D10
Ángeles Clippers
Los Clippers remontan en Detroit y los Spurs asaltan Boston
Los Ángeles Clippers remontaron 19 puntos de desventaja este sábado para imponerse en el campo de los líderes del Este, los Detroit Pistons, en una jornada de la NBA en la que los San Antonio Spurs triunfaron en el campo de los Boston Celtics y en la que los Cleveland Cavaliers se tomaron una revancha frente a los Timberwolves.
Enero 11, 2026 10:34 a. m.
Redacción D10
Kevin Durant
Durant supera a Chamberlain y Doncic no puede con Giannis
Kevin Durant se convirtió este viernes en el séptimo máximo anotador de la NBA, al superar los 31.419 puntos del legendario Wilt Chamberlain, en una noche en la que Luka Doncic, expulsado por seis faltas, perdió el duelo entre estrellas europeas ante Giannis Antetokounmpo.
Enero 10, 2026 09:19 a. m.
Redacción D10
Giannis Antetokounmpo
Giannis da un respiro a los Bucks, los Jazz asaltan San Antonio
Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Milwaukee Bucks en Chicago en su regreso tras una lesión, los Utah Jazz asaltaron San Antonio 24 horas después de vencer a Detroit, y Jose Alvarado y Mark Williams fueron expulsados del partido New Orleans Pelicans-Phoenix Suns tras enzarzarse en la cancha.
Diciembre 28, 2025 08:56 a. m.
Redacción D10
Olimpia Kings alcanza su estrella 36 en el básquet paraguayo
Olimpia Kings, el equipo más ganador en la historia del básquet paraguayo, volvió a coronarse campeón este domingo.
Diciembre 21, 2025 09:25 p. m.
