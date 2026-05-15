Básquet: Victoria de Olimpia Kings

Los Kings vencieron como visitante en el Efigenio González por 86 a 77 al elenco de Félix Pérez Cardozo, mientras que en duelo de dos de los tres grandes favoritos del certamen nacional, el Deportivo San José se impuso en casa a Colonias Gold el marcador de 87-76.
En otros compromisos, Amambay batió con contundencia por 108 a 68 al elenco de San Alfonzo y Deportivo Campoalto doblegó a Ciudad Nueva por 77 a 64.
Posiciones: Olimpia Kings 19 puntos, San José 17, Colonias Gold 16, Félix Pérez 14, Amambay 14, Campoalto 14, Ciudad Nueva 12 y San Alfonzo 11.
La próxima fecha del apasionante campeonato paraguayo será programada y anunciada en las próximas horas por la Confederación Paraguaya de Básquetbol.