05 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Doblete de golazos de Julio Enciso ante el Mónaco

El paraguayo Julio Enciso marcó un doblete ante el Mónaco por los octavos de final de la Copa de Francia.

Febrero 05, 2026 06:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso anotó un doblete en la Copa de Francia.

El paraguayo Julio Enciso se destacó de gran forma en los octavos de final de la Copa de Francia al anotar un doblete de golazos para la victoria del Estrasburgo por 3-1 ante el Mónaco.

El delantero paraguayo arrancó de titular y convirtió dos golazos a los minutos 55 y 61 que significaron el segundo y el tercero de su equipo que derrota por 3-1 al poderoso Mónaco, uno de los clubes más importantes de Francia.

Ambos goles fueron parecidos en lo que respecta a la elaboración de la jugada donde Enciso recibe un pase filtrado en las puertas del área. En el primer tanto elude al arquero y en el segundo define por encima con un toque sutil.

El Estrasburgo está eliminando al Mónaco de los octavos de final de la Copa de Francia y se está metiendo en cuartos de final de la competencia. Gran presente de la Joya Enciso en el fútbol francés.

Redacción D10
