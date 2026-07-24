Bolívar vence a Gremio con lo mínimo y deja abierta la llave

El partido se disputó en el estadio Hernando Siles, situado a 3.650 metros de altitud, en La Paz, y enfrentó a la Academia, que fue tercera del grupo C de la Copa Libertadores, con Gremio, que alcanzó la segunda colocación en el grupo F de la Sudamericana.

Los goles para Bolívar fueron obra de Martín Cauteruccio en el minuto 2, Robson Matheus en el 18 y Dairon Asprilla en el 58, mientras que para la visita anotaron Mathías Villasanti en el 16 y Teté en el 23.

Bolívar golpeó en su primer ataque con un desborde del argentino Patricio ‘Pato’ Rodríguez y un centro exacto que cabeceó el uruguayo Cauteruccio.

Ante esto, Gremio respondió constantemente con sus jugadores al ataque para inquietar al arquero Carlos Lampe o forzar el error de la defensa del equipo boliviano.

Así fue como Villasanti igualó el marcador luego de un mal cálculo del defensa José Sagredo, que entregó en bandeja el balón al jugador paraguayo del Gremio, quien no perdonó.

La respuesta de los locales fue casi inmediata, gracias al desborde del ‘Pato’ Rodríguez y al centro raso de Sagredo que empalmó bajo el arco Matheus.

Sin embargo, los errores en los repliegues del equipo boliviano pasaron factura. Fue así como un remate de Teté que chocó en un rival terminó en el arco de Lampe.

El primer tiempo fue de ida y vuelta y, así como Bolívar pudo ampliar la ventaja con un buen remate de Asprilla que atajó Weverton, Gremio también pudo irse a los vestuarios en ventaja cuando un tiro chocó en el ángulo del arco boliviano.

El ida y vuelta continuó en el segundo tiempo, primero con un gol anulado a Bolívar del colombiano Asprilla, tras la verificación del VAR, y un tanto cantado que su compatriota del Gremio José Enamorado no pudo concretar frente al arco.

Sin embargo, Asprilla tuvo su revancha unos minutos después tras un centro y una buena definición que sirvió para vencer a Weverton.

Sobre el final, el dominicano Dorny Romero pudo ampliar la diferencia para los locales, pero la pelota chocó en el palo del arco de Weverton.

El partido de vuelta, que definirá al equipo que pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves en Brasil.