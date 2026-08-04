“Nos vamos a preparar para jugarle de igual a igual a Libertad”

Sportivo Trinidense vive un comienzo soñado en el torneo Clausura 2026. Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, el conjunto auriazul se convirtió en el único líder del campeonato, consolidando el trabajo que viene realizando bajo la conducción técnica de José Arrúa.

Uno de los referentes del plantel, Luis De la Cruz, analizó el excelente momento del “Triqui” en una entrevista con El Extra de Fútbol a lo Grande, donde resaltó la tranquilidad y la convicción con la que afrontan este presente. “Muy contento y tranquilos porque nos preparamos para esto. Queremos ganar cosas importantes con el club”, expresó.

Un desafío de alto calibre

El próximo compromiso de Trinidense será nada menos que frente a Libertad, uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, De la Cruz dejó en claro que el equipo no cambiará su manera de jugar.

“Nosotros nos vamos a preparar para salir a jugarle de igual a igual para ganarlo. Estamos preparados para seguir con este nivel”, afirmó con confianza.

El duelo se disputará el lunes 10 a las 18:30 en el estadio La Huerta. El choque entre el líder y el Gumarelo aparece como uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha y pondrá a prueba el gran momento futbolístico del conjunto de Santísima Trinidad.

El respaldo a José Arrúa

De la Cruz también tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador José Arrúa, a quien señaló como uno de los pilares fundamentales del crecimiento institucional y deportivo del club.

“José Arrúa nos viene acompañando desde la Intermedia desde hace cinco años”, destacó, remarcando la continuidad del proyecto que hoy empieza a dar importantes frutos en la máxima categoría.

Una baja sensible

De la Cruz también lamentó la ausencia del capitán Bruno Valdez, quien fue expulsado en la última presentación del equipo y no podrá estar frente a Libertad.

“Será una baja importante para nosotros. Bruno siempre juega cada balón a muerte; de seguro fue un exceso de intensidad”, comentó, respaldando al experimentado defensor.

Pese a la sensible ausencia de su líder dentro del campo, en Trinidense reina el optimismo. El plantel confía en mantener el nivel mostrado en las primeras jornadas y prolongar el invicto para seguir en la cima del Clausura, reafirmando su candidatura como uno de los equipos protagonistas del campeonato.