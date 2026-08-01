01 ago 2026
Torneo Clausura

Cerro Porteño recupera la memoria con goleada a Luqueño

El Ciclón se impuso en Barrio Obrero por 3-0 y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura.

Agosto 1, 2026 08:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti, festeja un gol contra Luqueño.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

Cerro Porteño retomó el camino del triunfo en el segundo semestre, al derrotar con autoridad a Sportivo Luqueño en condición de local en La Nueva Olla por el marcador de 3-0.

El Ciclón mostró otra versión de juego, con mejoría significativa en todas sus líneas, para ahogar ya en la primera parte a un rival Auriazul que no ofreció mucha lucha y que terminó siendo devorado por la intensidad del local.

Apostando a una alta presión y con una propuesta más vertical, Cerro desarrolló gran parte de su juego en campo rival, por lo que Luqueño hizo poco ante una débil recuperación y terminó defendiendo sobre última línea, provocando a que el Azulgrana insista con intensidad hasta llegar a los goles, que brindaron un protagonismo y control muy superior para la complementaria.

En la complementaria, con un Cerro más en confianza, las variantes oxigenaron al equipo, que no varió en su propuesta de rápida salida por los costados, por lo que el argumento fue similar al primero, con un equipo local dominando el juego y sumando mucha gente en campo rival, con desdoble efectivo de los volantes, que coparon la salida de Luqueño que nunca pudo soltarse ni encontró orden en el compromiso.

En todas las líneas, Cerro mostró otro semblante, respecto a lo que fueron los primeros juegos, desde un Manuel Roffo más aplomado, hasta un Vegetti oportunista para emular lo hecho en el Apertura, el marcar a Luqueño en La Nueva Olla.

Cerro Porteño Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
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