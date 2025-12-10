10 dic. 2025
Fútbol Internacional

Inglaterra se medirá a Uruguay y Japón en marzo antes del Mundial

La selección de Inglaterra se medirá a Uruguay y a Japón en marzo, en unos amistosos antes del Mundial de 2026, que tendrán lugar en el estadio de Wembley, sede del combinado nacional.

Diciembre 10, 2025 09:24 a. m. • 
Por Redacción D10
GmmMPMJXgAAA8mj.jfif

Keane, delantero de Inglaterra.

Foto: @England

Los de Thomas Tuchel, que quedaron emparejados con Croacia, Ghana y Panamá en la cita mundialista, abrirán la ventana internacional enfrentándose a Uruguay, que comparte grupo con España, el 27 de marzo, antes de regresar al mismo escenario cuatro días después para medirse a Japón.

Los encuentros estaban pactados desde hace meses, aunque la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) esperó a la celebración del sorteo para hacerlos oficiales y confirmó que antes de que la competición comience “esperan jugar dos partidos de calentamiento en Estados Unidos”.

“Estamos muy contentos de tener estos dos partidos confirmados. Queríamos medirnos a selecciones que estuvieran dentro del ‘top 20' y que estuvieran fuera de Europa. Estamos deseando volver a ver a nuestros aficionados en Wembley”, expresó Tuchel.

Los ‘Three Lions’, cuartos en el ranking FIFA, se verán las caras con el país sudamericano, que ocupan actualmente el puesto 16, mientras que Japón, que también estará en el Mundial, se sitúa en el 18.

Más contenido de esta sección
santiaog arzamendia.jpg
Fútbol Internacional
Estudiantes gana el clásico Platense y luchará por el título con Racing
Estudiantes de La Plata, con Santiago Arzamendia, de excelente partido, se clasificó este para la final del Torneo Clausura, en la que espera Racing, tras derrotar este lunes por 0-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Diciembre 08, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
fernades.jpg
Fútbol Internacional
Bruno Fernandes saca al United del bache
El portugués Bruno Fernandes sacó al Manchester United de su bache de resultados con dos goles y una asistencia, en la cómoda victoria en casa del Wolverhampton, el colista de la Premier League.
Diciembre 08, 2025 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-MEX-MONTERREY-DEPARTURE
Fútbol Internacional
El Monterrey confirma que Sergio Ramos no volverá al equipo para el 2026
José Antonio Noriega, presidente deportivo del Monterrey mexicano, confirmó este lunes que Sergio Ramos, campeón del Mundo con España en 2010, no volverá al equipo para el Clausura 2026.
Diciembre 08, 2025 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
ee0686576737653737f83b2d04f82d0523d62d2a.jpg
Fútbol Internacional
Pulisic resucita al Milan
El estadounidense Christian Pulisic reanimó este lunes al Milan con dos goles en diez minutos que completaron la remontada del combinado ‘rossonero’ ante el Torino (2-3), para alzarse de nuevo en el liderato de la Serie A.
Diciembre 08, 2025 07:16 p. m.
 · 
Redacción D10
REAL MADRID - CELTA
Fútbol Internacional
Militao, cuatro meses de baja por una rotura muscular
La resonancia magnética a la que los médicos del Real Madrid sometieron al defensa brasileño Éder Militao confirmó los malos presagios tras caer lesionado ante el Celta.
Diciembre 08, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
liberaria.jpg
Fútbol Internacional
Equipo de Pepe Cardozo se mete en las semifinales en Costa Rica
El Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo dio la sorpresa este domingo y se metió en las semifinales del Torneo Apertura de Costa Rica.
Diciembre 08, 2025 02:53 p. m.
 · 
Redacción D10
